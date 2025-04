La separación de Zaira Nara y Facundo Pieres sorprendió a todos sus seguidores. De esta manera, los usuarios de las redes sociales comenzaron a rememoran los escándalos y mejores momentos de la pareja, y fue allí que surgió el nombre de Paula Chaves. La modelo había estado en pareja con el polista 14 años atrás. Desde Desayuno Americano, fueron a buscar a la bailarina y le consultaron sobre lo ocurrido. Tajante y sin preámbulos, ella tuvo una tajante reacción que sorprendió a todos.

En los últimos días, se dio a conocer que Zaira Nara y Facundo Pieres se separaron, tras tres años de relación. En el streaming de LAM, Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy dieron todos los detalles de lo ocurrido y dieron las razones que habrían conducido a tomar esta decisión. “Están separados por proyectos distintos. La distancia mató la relación. Él le pedía que viaje y ella no quería dejar ni su carrera ni su vida de acá”, contó Ochoa.

Paula Chaves, Zaira Nara, Facundo Pieres

El momento sorprendió a todos sus seguidores, ya que muchos tenían la idea de que podría surgir la posibilidad de pasar por el altar. Sin embargo, entendieron que la modelo habría optado por priorizar su carrera profesional y su vida en Buenos Aires, mientras que el polista tiene sus compromisos internacionales en el mundo del deporte. Ante esto, las relaciones del pasado volvieron a surgir, y, en Desayuno Americano, fueron a buscar a Paula Chaves.

Paula Chaves, Zaira Nara

Picante y tajante, Paula Chaves reaccionó a la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

La actriz fue interrumpida en su camino y reaccionó sin filtro: “¡Pero me preguntás estas cosas que me importan nada!”. Sin embargo, el movilero continuó consultado, sobre su relación con el polista en el pasado. “No tengo ni idea, pasaron años, fue en otra vida y no tengo ni idea. No puedo opinar. Ni idea”, expresó. Finalmente, la entrevista culminó con la posibilidad de retomar la amistad con Zaira Nara. Si bien terminó sorpresivamente, luego de que la modelo se pusiera en pareja con Pieres, la bailarina confirmó que no opinaría sobre su examiga y negó una posibilidad de volver a lo que eran.

La polémica separación volvió a traer la fuerte pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves, debido a Facundo Pieres. Por el momento, la modelo no se pronunció al respecto, mientras que la bailarina decidió mantenerse alejada de cualquier escándalo al respecto. Los usuarios comenzaron a hacer teorías al respecto, y algunos vieron abierta la posibilidad a que surgiera nuevamente la amistad. Sin embargo, Nara está pasando por un triste momento, y sus seguidores no tardaron en mostrarse dispuestos a acompañarla.

A.E