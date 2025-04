¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 18 de abril de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 18 de abril de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Estás en tu temporada, Aries. Todo lo que arranques ahora tiene potencia de cohete. Aprovechá para encarar eso que venís pateando. En el amor, cuidado con los impulsos: no todo lo que brilla es oro. Un día ideal para enfocarte en proyectos personales.

Aries

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se viene tu cumple, pero hoy es un día medio introspectivo. Plutón te hace mirar cosas que preferís esquivar. Buen momento para limpiar emocionalmente, soltar lo viejo. En lo laboral, se vienen sorpresas. No seas cabeza dura.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás sociable, chispeante, con ganas de hablar hasta por los codos. Las conexiones hoy pueden abrirte puertas impensadas. Un mensaje inesperado te mueve el piso. En el amor, fluye la charla picante.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna en Capricornio te pega de frente: emociones a flor de piel, pero con ganas de poner orden. Buen momento para hablar de responsabilidades en pareja o ponerle estructura a un proyecto. Cuidá el cuerpo, no te autoexijas tanto.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Hoy tenés ganas de brillar, pero el entorno quizás esté medio apagado. No lo tomes personal. Canalizá la energía creativa en algo que te dé placer. Buen día para planificar un viaje o estudiar algo que te intrigue.

Leo

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Estás con la lupa en todo, más detallista que nunca. Perfecto para ordenar, limpiar, organizar. Pero no te pongas insoportable. En el amor, un poco más de espontaneidad no vendría mal. Hay algo que no podés controlar: aceptalo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El Sol en Aries te activa relaciones, pero también te saca del equilibrio. Podés tener un encontronazo con alguien que te espeje. Tomalo como aprendizaje. Excelente momento para renovar contratos o acuerdos. Dale valor a tu palabra.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu radar emocional está más agudo que nunca. Intuís cosas antes de que pasen. Aprovechá para tomar decisiones importantes. Pero ojo con el dramatismo, no todo es tan intenso. En lo laboral, momento de transformación. ¡Renacimiento total!

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Estás con ganas de movimiento, de cambiar de aire. Ideal para actividades al aire libre, o planear alguna escapada. En lo emocional, te pinta la honestidad brutal: decí lo que pensás, pero con amor. Una llamada te cambia el día.

Sagitario

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Con la Luna en tu signo, estás más conectado con tus emociones, aunque te cueste admitirlo. Es un buen día para cerrar temas del pasado. Hay energía para enfocarte en temas financieros o laborales. No todo es productividad, relajá un poco.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Plutón en tu signo te está transformando todo: ideas, vínculos, proyectos. Y hoy lo vas a sentir fuerte. No te resistas al cambio. En lo creativo, estás afiladísimo. El futuro te llama, y vos estás listo para responder.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás muy receptivo, medio esponja emocional. Cuidate de absorber dramas ajenos. Hoy tu intuición es GPS cósmico. Ideal para meditar, escribir, o simplemente conectar con vos mismo. En el amor, alguien te observa desde lejos.