Tras la denuncia de Viviana Canosa en Comodoro Py este martes 15 de abril, múltiples exponentes del espectáculo se alzaron para defender sus posturas tanto de un lado u otro de la grieta. Este viernes 18, Esmeralda Mitre decidió romper el silencio luego de que se filtraran sus chats con la conductora de El Trece.

En ellos, la descendiente de Bartolomé Mitre, habría intentado disuadir a Canosa de su accionar. No obstante, el mensaje de la actriz cayó justo cuando la presentadora se encontraba en las puertas de los Tribunales. Esto desató las especulaciones, por parte de Viviana, de que se trataría una “amenaza”.

Esmeralda Mitre y Viviana Canosa

Esmeralda Mitre habló de sus polémicos chats con Viviana Canosa

Esmeralda Mitre, esta mañana, esclareció la polémica situación respecto a los chats de WhatsApp que mantuvo con Viviana Canosa. La mediática le escribió el martes a las nueve de la mañana a la conductora, manifestándole que no le parecía justa su actitud hacia Lizy Tagliani, Flor Peña y demás celebridades que son allegadas a ella.

“Viviana, rescátate. No seas mala persona, sos vil. No hagas este daño, ¿con qué razón estás haciendo esto? Rescátate, no sos una mala persona, no sos nadie para hablar así de ella", comenzó su mensaje la modelo. "Yo también sé muchas cosas de vos, y no saldría a hablar de esta forma", sentenció filosa la propietaria del diario La Nación.

Los mensajes de Esmeralda Mitre a Viviana Canosa

A raíz de esto, la cara de “Viviana en vivo”, contó vía sus redes sociales que “recibió amenazas”. Es en este contexto que, Esmeralda Mitre finalmente optó por darle un punto y final a la disputa remontándose a cuando envió el mensaje.

“El tema es así, primero Viviana yo no tenía ni idea de que vos estabas declarando. Ella salió como si fuera Cristina Kirchner o yo de Comodoro Py, como diciendo ‘qué importante que soy’. Vivi no, la verdad yo no tenía ni idea”, comenzó relatando la actriz.

“Yo, la verdad, mando ese mensaje porque la noche anterior, cuando vi esto que estaba pasando, dije ‘le voy a escribir ya mismo a Viviana’”, explicó la intérprete sobre sus intenciones al comunicarse con la conductora.

Esmeralda Mitre rompió el silencio y opinó sobre Viviana Canosa. La figura argentina decidió manifestarse conforme a lo ocurrido en los últimos días, tras haberle enviado un polémico mensaje a la conductora. En diálogo con A24, la misma afirmó que no planeaba amenazarla sino hacer que “se rescate”.

