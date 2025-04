Baby Etchecopar y su esposa Silvina juntos en +Caras: su historia de amor

La entrevista de Héctor Maugeri a Baby Etchecopar en +Caras (Caras TV) fue mucho más que una charla con un personaje mediático: fue una conversación íntima donde el conductor de radio y televisión se despojó de su habitual postura provocadora para mostrarse humano, sensible y profundamente enamorado. El momento tuvo un giro aún más especial cuando su esposa, Silvina Cupeiro, se sumó a la entrevista para compartir su propia versión de esta historia de amor.

Baby había contado minutos antes qué significó para él la llegada de Silvina a su vida, tras la muerte de su primera esposa, Adriana Paz. “Yo morí con Adriana y renací con Silvina”, expresó conmovido. La pareja se casó en diciembre de 2023, luego de siete años de relación.

La boda de Baby Etchecopar con Silvina Cupeiro.

“Tengo una mujer al lado que es inmensa en cuanto a la alegría que me da volver a casa, de verla, viajar. Volví a conocer la vida”, dijo Baby. Y explicó que el flechazo fue inmediato: “La amé. Estoy grande, no creo que en la vida se me presenten dos mujeres con la misma onda y la misma risa”. Desde ese primer encuentro, no se separaron más: “A mí me enamora la risa. Me levanto riéndome con ella, hasta en el medio de las peleas nos reímos. Además, cuando salgo de casa, estoy deseando volver a verla. Es muy lindo”.

Silvina Cupeiro contó cómo es su amor por Baby Etchecopar

Silvina, quien antes escuchaba atentamente detrás de las cámaras, se sumó al diálogo para contar, en primera persona, cómo nació y se sostiene el amor que los une. “Lo más importante de él fue el humor. Lo vi por primera vez en el barco de mi papá un fin de semana, y empezó con chistes. La verdad, yo pienso que el humor te salva. Después hubo amor”, relató sentada junto a su esposo.

Consultada por cómo es el amor que encontró en Baby, respondió sin dudar: "Creo que nadie lo conoce mucho a Baby. Hace un personaje. Es la persona más buena, de buen humor que hay. En dos minutos me cambia el humor". Y agregó: "En esta etapa, siento que el amor es verdadero. A esta altura del partido, uno está con el otro porque verdaderamente quiere estar con el otro".

Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro en +Caras.

Entre risas, también confesó cómo prioriza el vínculo por sobre todo: “Mis amigas me critican, pero programa de amigas solas, sábados y domingos, no. Estoy con él. Prefiero estar con él que salir con amigas, como elección”.

Silvina Cupeiro concluyó, con dulzura: “Baby es una persona que te demuestra y te dice todo el tiempo cuánto te quiere. De la nada te manda un mensaje. A mí me cuesta un poco más, lo reconozco. A veces él me reclama, pero sabe que lo amo”.