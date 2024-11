Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de noviembre de 2024? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy 29 de noviembre de 2024: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para el día

Estás con pilas recargadas, Aries. El cosmos te empuja a salir de la rutina y encarar nuevos desafíos, sobre todo en lo laboral. Ideal para tomar decisiones rápidas, pero ojo con impulsarte de más. En el amor, se vienen conversaciones profundas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para el día

Hoy andás con ganas de mimarte un poco más, Tauro. Dale bola a tu intuición, que está afiladísima. Podés recibir una noticia económica que te haga sonreír. En el amor, es momento de bajar las defensas y conectar desde el corazón.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para el día

Tu cabeza está a mil, Géminis. Organizar tus ideas será clave para no sentirte saturado. Es un gran día para encuentros con amigos o propuestas creativas. En temas del corazón, prestá atención: alguien podría sorprenderte con una confesión inesperada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para el día

La nostalgia podría pegarte un poco hoy, Cáncer. Pero no te quedes encerrado: salí a respirar aire fresco y conectá con tu lado más positivo. El trabajo demanda esfuerzo, pero los frutos se vienen pronto. En el amor, valorá los pequeños gestos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para el día

¡Brillás, Leo! Hoy te sentís en tu salsa, y eso atrae buena onda a tu alrededor. Es un excelente día para proyectos personales o cerrar acuerdos importantes. En el amor, disfrutá el momento sin sobrepensar las cosas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para el día

Te está costando soltar el control, Virgo. Relajate un poco, no todo depende de vos. Aprovechá el día para organizar tus prioridades, pero no te olvides de darte un gustito. En el amor, paciencia: no fuerces respuestas.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para el día

La armonía es tu norte, Libra, pero hoy podés sentirte un poco desbalanceado. Tomate un rato para vos, que te lo merecés. En el trabajo, apostá por la colaboración. En lo sentimental, la clave será escuchar más y hablar menos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para el día

Estás con una energía magnética, Escorpio. Todo lo que toques hoy puede transformarse, así que usá ese poder con conciencia. Puede surgir una charla que te cambie el rumbo. En el amor, poné las cartas sobre la mesa sin miedo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para el día

¡Feliz cumpleaños para algunos Sagi! Estás lleno de ideas y con ganas de comerte el mundo. Es un gran momento para planificar viajes o proyectos. En el amor, podés sorprender a alguien especial con tu espontaneidad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para el día

Hoy la responsabilidad te pesa un poco, Capri. Permitite aflojar y delegar si podés. Una charla con alguien de confianza puede ayudarte a ver las cosas más claras. En el amor, tené paciencia: todo llega en su momento.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para el día

Tu mente está creativa y rebelde, Acuario. Es un día ideal para romper con la monotonía y probar algo nuevo. En lo profesional, tus ideas frescas van a ser bien recibidas. En lo sentimental, las sorpresas están a la vuelta de la esquina.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para el día

Hoy te sentís más emocional que de costumbre, Piscis. Permitite sentir sin miedo, pero no te olvides de poner límites si algo no vibra con vos. En el trabajo, andás más inspirado. En el amor, una charla pendiente puede desbloquear nuevas posibilidades.