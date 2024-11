Si existe una buena representación de la belleza argentina, solo pueden estar a cargo de ella Pampita, Jimena Barón, Zaira Nara y Juli Poggio. Las modelos viajaron a Tailandia, junto a Pandora, para llevar el profesionalismo y buen gusto por la moda de su país natal. En la última fiesta nocturna, las cuatro se vistieron de brillos y, junto a Stephanie Demner, lucieron increíbles looks que pueden llevarse en las próximas fiestas.

Pampita, Zaira Nara, Jimena Barón, Stephanie Demner y Juli Poggio en Tailandia

A puro brillo: Los looks de Pampita, Jimena Barón, Zaira Nara y Juli Poggio ideales para lucir en Navidad

Pampita es una de las mujeres más hermosas de la Argentina, y sabe demostrarlo con su profesionalismo y buen gusto fashionista. La modelo tiene contratos con varias marcas, y sabe sacarle provecho a todo eso. En esta ocasión, optó por un vestido corto, color crema y plateado. El mismo tenía piedras rectangulares en todo el modelo, y una línea de strass que remarcaba el comienzo y final del mismo. Con unos intensos ojos negros y labios rosas, Carolina Ardohaín decidió atar su pelo en un tirante rodete, y cerró el atuendo con joyas elegantes y delicadas.

Pampita en Tailandia

Pampita en Tailandia

Pampita en Tailandia

Por su parte, Julieta Poggio eligió un look más casual para la última noche en Bangkok. Siguiendo con la temática del brillo, la joven influencer vistió un top manga larga, color crema, que se destacaba por sus lentejuelas. Además, el modelo contaba con flecos, que le combinaban con su mini short total black. De accesorios, Juli lo acompañó de unos anteojos con el marco en composé del top y unos tacos de punta negros. De esta manera, mostró una forma más cómoda para ir a una fiesta de lujo.

Juli Poggio en Tailandia

Juli Poggio en Tailandia

Jimena Barón había advertido que no traía vestidos de alta gama al viaje, debido al corto aviso. Sin embargo, la actriz no se quedó atrás y llamó la atención de las invitadas con su look a puro brillo. Ella hizo la perfecta combinación de Pampita y Juli Poggio, y lució un vestido corto lleno de lentejuelas, que hacían un efecto arcoíris. El mismo era azul oscuro, y lo cerró con unos tacos negros. En su caso, decidió dejarse el pelo suelto, dándole libertad a sus ondas, mientras hizo una sesión de foto sexy en el caño del boliche.

Jimena Barón en Tailandia

Jimena Barón en Tailandia

Por otro lado, Zaira Nara se la jugó con un body de dos partes. En la parte superior, la hermana de Wanda lució un escote bien marcado, manga larga, total white. Sobre el mismo, había cosido pequeñas lentejuelas del mismo color, para que le diera el efecto brillante. Sin embargo, la parte inferior era negro y terminaba el body, en una especie de mini short. La modelo cerró su atuendo con unas botas largas oscuras y su hermoso pelo suelto, pasando la cintura.

Zaira Nara en Tailandia

Zaira Nara en Tailandia

Zaira Nara en Tailandia

Por último, pero no menos importante, Stephanie Demner emocionó a sus seguidores con un total silver. En un vestido corto, la influencer mezcló las transparencia de brillos, con un par de líneas de strass en la parte superior. El mismo lo acompañó de un exhorbitante collar a composé y unos tacos negros. Stephanie lució un maquillaje más natural y una coleta larga que sostuvo su hermoso cabello, dandole a los vestidos una idea más llamativa y juvenil.

Stephanie Demner en Tailandia

Stephanie Demner en Tailandia

Las mujeres lograron demostrar el talento y la belleza argentina, en las noches de Tailandia. Gracias a sus trabajos con Pandora, pudieron disfrutar de un viaje lleno de amigas, lujos y una cultura que las llevó a conocer nuevas formas de ver la moda.

A.E