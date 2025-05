¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 30 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 30 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Estás como encendido, pero ojo con reaccionar de más. La Luna te pega justo en lo emocional y podrías terminar diciendo algo que no querías. Ideal para charlas con hermanos o amigos, pero sin pelearte. A la noche, bajá un cambio.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía está ideal para ocuparte de tus finanzas. Algo que parecía trabado se empieza a mover. Consejo cósmico: revisá tus gastos chicos, que por gotera se vacía el balde. Buen día para charlas importantes con pareja o socios.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

¡Feliz cumple, geminiano o geminiana! Estás en tu temporada, así que todo lo que arranques ahora tiene un plus de suerte. Eso sí, con tanto movimiento mental, no te olvides de dormir. Gran día para encarar proyectos personales o animarte a cambiar de look.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Con la Luna en tu signo estás más sensible que de costumbre. Hoy todo te toca el corazón, pero ojo con idealizar personas o situaciones. Buen momento para conectar con la familia o hacer una limpieza energética en casa.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Viene un día raro para vos, Leo. Te pinta la introspección, pero también querés estar en todos lados. Consejo: elegí bien con quién te rodeás hoy. Una charla íntima puede dejarte pensando fuerte. No es día para grandes decisiones, mejor observar.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu costado práctico hoy brilla. Te buscan para resolver cosas y vos respondés como un campeón. Aprovechá para avanzar en algo laboral o estudiar eso que venís pateando. En lo afectivo, te toca abrirte un poco más, aunque no te guste exponerte.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio está medio chueco hoy, Libra. El trabajo te exige y el corazón también. No vas a poder conformar a todos, así que priorizá lo que vos sentís. Si podés, hacete un mimo y poné linda tu casa o tu rincón favorito.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hoy te pinta la filosófica. Tenés ganas de entender el mundo, pero también de desconectar un poco. Ideal para leer, mirar una peli profunda o planear un viajecito. Alguien del pasado puede aparecer… ¿abrís la puerta o no?

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Te toca mirar para adentro, aunque no te guste. Algo emocional está haciendo ruido y es mejor atenderlo. Buena energía para arreglar cuentas pendientes (económicas o afectivas). No te escapes, que si lo enfrentás, se resuelve mejor de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Hoy la energía va a estar enfocada en los vínculos. Te toca escuchar más que hablar. Si estás en pareja, es momento de charlar en serio. Si estás solo/a, puede aparecer alguien que te mueva el piso. Dejá que fluya, pero no aceleres.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El cuerpo te pide atención. Venís a mil y necesitás parar un toque. Ideal para cambiar hábitos o reorganizar tu rutina. Si trabajás en equipo, cuidá cómo decís las cosas. Hoy, menos sarcasmo, más empatía.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La Luna te hace sentir todo más fuerte, pero también te da un plus de creatividad. Si tenés algo artístico entre manos, metele que sale hermoso. En el amor, estás dulce y alguien lo nota. Ojo con confundir señales.