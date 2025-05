En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), la actriz y modelo Paula Morales dio a conocer los secretos de su relación con Fabián Vena, con quien comparte más de una década de amor. Con naturalidad y ternura, se refirió a las fortalezas de su vínculo con el actor y a la gran complicidad sentimental y artística que comparten.

Paula Morales reveló los secretos de su relación con Fabián Vena

Aunque suelen mantener su vida privada alejada de las cámaras, la actriz reconoció que su relación con el actor fue profundamente transformadora. “Yo aprendí muchísimo con Fabián”, confesó con sinceridad. Desde el inicio, su vínculo se fortaleció tanto en lo personal como en lo profesional. Poco después de comenzar su historia de amor, dieron la bienvenida a Valentino, su hijo en común que hoy tiene diez años. Junto a Cielo y Vida —las hijas de Vena con Inés Estévez— y Benicio, el hijo de Morales, construyeron una sólida y amorosa familia ensamblada.

Por otra parte, una de las curiosidades que compartió fue cómo vive la diferencia de estatura con su pareja. “Ser alta no ayuda demasiado. En Somos familia me pusieron la historia con Fabián. Me encantó cuando me pusieron con él porque no fue un problema mi altura”, recordó entre risas. Y aclaró: “A él no le importa para nada. Yo prefiero zapatos chatos, pero él no tiene problema de que me ponga tacos”.

Paula Morales, Fabián Vena y su hijo Valentino.

La admiración, el respeto y la confianza entre ambos se refleja también en lo profesional. De hecho, reveló que ella fue quien lo impulsó a que se convierta en docente. “En 2016 hice una obra muy difícil. Todos los días volvía a casa después de la función y hablaba con Fabián. Fue tan espectacular todo lo que me decía, realmente me sumaban mucho sus aportes. Un día, le dije: ‘Tenés que dar clases’. Al año siguiente ya estaba abriendo su escuela”.

Consultada sobre cómo manejan la economía familiar, teniendo en cuenta las fluctuaciones del mundo artístico, respondió con honestidad: “Tenemos todo bastante organizado. Él cubre algunos gastos y yo cubro otros. Es así. A veces, cuando uno no llega, acude al otro”.

Paula Morales en +Caras: “Aprendí muchísimo con Fabián”.

Además, lejos de cualquier competencia, la hija del periodista Víctor Hugo Morales explicó que se potencian recíprocamente. “Él me potencia muchísimo como actriz. Cada vez que estreno un espectáculo necesito que él esté en el ensayo general para que me pueda dar su mirada, su devolución”.

Durante la entrevista en +CARAS con Héctor Maugeri, Paula Morales dio a conocer los secretos de su relación con Fabián Vena y dejó en claro que su vínculo se sostiene sobre la base del amor, el respeto y la admiración mutua. “Confío mucho en sus aportes y él también en los míos”, concluyó con honestidad.