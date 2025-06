¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de junio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de junio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy te levantás con una energía bárbara, Aries. Marte te da empuje para resolver temas pendientes, especialmente en lo laboral. Eso sí, ojo con reaccionar de más: no todos quieren pelear, aunque lo parezca. En el amor, una charla sincera te puede cambiar el panorama.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Venís sintiendo la necesidad de bajar un cambio, y hoy el cuerpo te lo pide en serio. Buen día para mimarte un poco, darte algún gusto y conectar con lo que te da placer. En lo económico, se presenta una oportunidad inesperada: usá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

¡Feliz vuelta al sol, Géminis! El Sol en tu signo y la Luna en Sagitario te llenan de luz, pero también te confrontan con algunas verdades. Ideal para hacer balances y reordenar tus prioridades. Charla importante con alguien que vuelve del pasado.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo normal, Cáncer, y eso puede jugarte a favor si te permitís escuchar más allá de las palabras. En lo afectivo, una situación confusa se empieza a aclarar. En lo laboral, alguien valora tu compromiso aunque no lo diga.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar, y no está mal, Leo, pero hoy no es por ahí. Lo que se destaca hoy es tu capacidad para liderar desde la empatía. Un gesto tuyo puede abrir puertas importantes. No subestimes lo que sembrás con pequeños actos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La cabeza no para, Virgo, pero tratá de no caer en la sobreexigencia. Hay cosas que no se resuelven pensándolas mil veces. Soltá un poco el control, especialmente en temas familiares. Buen día para ordenar lo emocional y cerrar ciclos.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy el deseo de armonía se choca con algunas tensiones externas. No intentes agradar a todos: elegí tu paz. En lo económico, llega una noticia que te da alivio. En el amor, una conexión se intensifica si te mostrás auténtico.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Todo muy intenso, como te gusta, Escorpio. Pero andá con cuidado: no todo lo que arde es amor. Tu intuición está afiladísima, usala para leer entre líneas. Momento ideal para soltar resentimientos y abrirte a nuevas formas de vincularte.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La Luna en tu signo te da protagonismo, pero también te enfrenta con lo que venís evitando. No esquives las emociones, vivilas. En lo laboral, una idea tuya puede tener mucho impacto si te animás a compartirla. Apostá a vos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día ideal para bajar un poco la exigencia, Capi. Todo no depende de vos. Permitite disfrutar lo que sí está funcionando. En lo afectivo, alguien te sorprende con una muestra de cariño. Agradecé más, exigí menos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás con mil ideas y ganas de hacer mil cosas, pero elegí una y andá a fondo. Las conexiones sociales se activan, y podés conocer a alguien que te motive mucho, sobre todo en temas creativos. Tu autenticidad es tu mejor carta.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Te pinta la nostalgia, Piscis, pero no te quedes a vivir ahí. Hay cosas del pasado que merecen ser recordadas, pero no revividas. Hoy podés cerrar una etapa con mucho amor. En lo laboral, se desbloquea un tema que venía lento.