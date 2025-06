Marcelo Polino mantuvo una gran amistad con Antonio Gasalla, quien murió el pasado 18 de marzo a causa de un deterioro en su salud mental. El periodista lo acompañó en sus últimos momentos de vida y era quien informaba a los medios cuál era el estado del capocómico. Este jueves, lo recordó con sentidas palabras y reveló qué pasará con su patrimonio.

Quién se quedará con la fortuna de Antonio Gasalla

Dueño de una exitosa trayectoria en cine, teatro y televisión, Antonio Gasalla fue uno de los artistas más importantes del país. Debido a sus numerosos trabajos, el humorista logró amasar una gran fortuna. Sin embargo, en 2020 cuando fue diagnosticado con Alzheimer, habría sido víctima de engaños y robos por parte de personas ajenas a su familia.

En aquel entonces, su hermano Carlos Gasalla se mudó con él para cuidarlo por su deterioro cognitivo y para así también poder preservar sus bienes. Luego de atravesar una etapa de la enfermedad bastante avanzada, Antonio Gasalla muere en el sanatorio Otamendi a sus 84 años.

Antonio Gasalla

En medio de preguntas sobre qué pasará con la herencia del actor, Marcelo Polino reveló en "Intrusos" que la Justicia ya tomó una decisión. "Tengo una noticia para darles. Hablé con la familia y la Justicia ya declaró como heredero universal a su hermano Carlos, ya puede disponer de sus bienes. Fue como liberador, estoy sensible. Me re emocioné", contó el periodista.

Acerca de la polémica que esto había generado, explicó: "Era un caso que estaba judicializado por la custodia de los bienes. Por suerte fue todo muy rápido".

Marcelo Polino y Antonio Gasalla

Además, manifestó qué decisión tomó la familia de Antonio Gasalla debido a la gran amistad que tuvieron: "En estos días vamos a ir a la casa porque se va a cerrar y están sacando las cosas. Me van a dar elementos que él coleccionaba, va a ser muy fuerte volver a entrar a esa casa".

Al ser consultado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre si recuerda cómo fue la última vez que habló con él estando lúcido, contestó: "Fue cuando estábamos en Mar del Plata por hacer temporada. Al principio te reís cuando el viejo te cuenta la misma historia dos o tres veces... Llega un momento en el que a la persona le cuesta reconocer y no tiene noción de dónde está. Yo siempre cuento que estaba en el teatro y él abría el show, después me presentaba a mí. Pero no se acordaba de mi nombre. Ahí hablé con Guille Marín y levantó la temporada".

Por último, con nostalgia y mucho dolor, Polino recordó su amistad con Gasalla: "Él me enseñó a escribir monólogos, pero en el medio hablábamos pestes de la gente. Era muy gracioso". De esta manera, Marcelo Polino reveló que la Justicia determinó que Carlos, el hermano de Antonio Gasalla, sea el responsable de administrar la herencia que dejó el artista.