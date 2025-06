El emotivo mensaje de Thiago Medina a Daniela Celis por su cumpleaños, que generó especulaciones: "Siempre voy a estar"

Este 4 de junio, Daniela Celis celebró sus 29 años con una gran pijamada que organizó en su hogar. Entre películas, spa y juegos, junto a sus amigos pasaron una velada a pura diversión y alegría, tal como lo pensó la joven.

Entre los invitados estuvieron sus grandes amigos que le dejó Gran Hermano, pero también quien supo ser su amor y padre de sus hijas, Thiago Medina. La presencia del joven sorprendió ya que recientemente anunciaron su separación, pero lo que más llamó la atención fueron las palabras que él le dedicó a ella en redes sociales.

Thiago Medina y un mensaje especial para Daniela Celis

Semanas atrás, Thiago Medina sorprendía a todos al anunciar su separación de Daniela Celis tras más de tres años de amor. La pareja, que comenzó su romance bajo la mirada de los miles de seguidores de Gran Hermano, supo consolidarse tras su participación en el reality y conformaron su familia tras el nacimiento de sus gemelas, decidió ponerle fin a su romance sin revelar detalles al respecto.

La noticia sorprendió a muchos, debido a que en sus redes sociales se mostraban felices por su presente junto a las dos niñas. Sin embargo, ambos indicaron que esta decisión no iba a intervenir en su buena relación y en estar enfocados para buscar lo mejor para sus hijas, y su buen vínculo es fundamental para cumplir con este objetivo.

En este contexto, Thiago Medina dejó en claro que mantiene un vínculo muy cercano con la madre de sus hijos al dedicarle emotivas palabras para celebrar su cumpleaños. “Siempre juntos. Feliz cumpleaños. Espero que la pases de 10. Sos la mejor mamá del mundo y sos buena persona”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que están ambos.

Y agregó: “Y gracias por estar siempre. Te deseo lo mejor y siempre voy a estar para lo que necesites y aparte de ser pareja somos padres y sabemos separar las cosas. Disfruta siempre y brilla como vos sabes”. Esta mención respecto al vínculo amoroso en presente llamó la atención de los seguidores, quienes interpretaron que podría haber una segunda vuelta entre ellos.

A esta mención, Daniela Celis no dudó en responder y compartió la storie en su cuenta de Instagram y agregó:"Ay siempre juntos". Posteriormente, Thiago dijo presente al festejo del cumpleaños en el que además fueron invitados Julieta Poggio y Nacho Castañares. El evento contó con una celebración tipo pijamada en la que todos se divirtieron con diversos juegos.

Lo cierto es que esta publicación generó fuertes especulaciones entre los seguidores de los ex Gran Hermano, quienes no dudan en pensar en uno regresó en la relación de Thiago Medina y Daniela Celis, que no dejan de demostrarse cariño.