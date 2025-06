Dyango, el famosísimo intérprete español, reveló el profundo y especial vínculo que lo une con el dúo Pimpinela en una reciente entrevista con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras (Caras TV). A través de una conversación entrañable, el artista se sumergió en los momentos más destacados de su exitosa trayectoria y dejó claro que su historia con la Argentina está hecha de música, afectos y el cariño incondicional de un público que lo abrazó desde el primer día.

En 1985 se lanzó Lucía y Joaquín, el quinto álbum de los hermanos Galán, y uno de sus temas se convirtió en un hito indiscutido: Por ese hombre. En esta canción, Dyango sumó su voz en una colaboración inolvidable que marcó un antes y un después tanto en su carrera como en la del dúo argentino.

La canción, de fuerte contenido dramático, relata la historia de una traición amorosa: una mujer que engaña a su esposo con su mejor amigo. Es este último quien le revela al protagonista que ahora están juntos y que ella no regresará. La intensidad del tema y la interpretación de los tres artistas convirtieron a Por ese hombre en un clásico que aún emociona al público.

Dyango y el vínculo especial que lo une con el dúo Pimpinela

Durante la charla con Maugeri, Dyango se mostró visiblemente conmovido al escuchar el tema: “Hay una emoción cuando escucho esta canción”, confesó. Y al ser consultado por el motivo, agregó con ternura: “Porque me he dado cuenta de que son personas muy queridas por mí. Los quiero mucho de verdad”.

Sobre Lucía Galán, no dudó en elogiar su talento: “Ella tiene una voz maravillosa, fuera de lo común”. En tono distendido, también se permitió hacer un chiste hacia Joaquín Galán: “Él no tanto, canta bien pero…”. Entre risas, contó una de sus bromas frecuentes con su colega y amigo: “Yo siempre le hago la broma, le dije: ‘Escuchame boludo, ¿no te das cuenta que es tu hermana?’ y él se pone a reír”.

Dyango en +Caras: "Son personas muy queridas por mí. Los quiero mucho de verdad".

Fiel a su estilo cálido y divertido, Maugeri le preguntó si alguna vez había sido “robador de mujeres”, aludiendo al argumento de la canción. Dyango respondió con simpatía: “No, no. Soy una persona que le he cantado mucho al amor y al desamor. Pero que robé solo mujeres en las canciones, después las he devuelto”, dijo, entre risas.

De esta forma, en una emotiva charla con Héctor Maugeri en +Caras, Dyango reveló el profundo y especial vínculo que lo une con el dúo Pimpinela. Además, compartió anécdotas de una amistad que va más allá del escenario, demostrando que su historia con Argentina está hecha de música, afecto y el cariño incondicional de un público que lo abrazó desde el primer día.