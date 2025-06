Horóscopo semanal del 15 al 20 de junio de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 15 al 20 de junio de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: As de Espadas

Aries, esta semana la carta del As de Espadas te llena de poder, determinación y fuerza. Es un momento clave para no rendirte, enfrentar desafíos con inteligencia y evitar conflictos innecesarios. Triunfarás en trámites legales, migratorios o de documentos, especialmente el martes, tu día más fuerte.

Consejo: Vuelve a estudiar, toma cursos de liderazgo, leyes o administración. Mantén una dieta saludable, cuida problemas hormonales, presión alta o colesterol.

Golpes de suerte: 5, con los números 10, 16 y 25.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Si estás soltero/a, signos compatibles serán Géminis, Leo y Capricornio. Si estás en pareja, ¡cuidado, embarazo en puerta!

Predicción: Un movimiento laboral poderoso llegará, posiblemente con alguien del extranjero ofreciendo un contrato o negocio. Recibirás un regalo inesperado (un perfume, rosas o un reloj).

Cuidado: Controla los corajes, celos e impulsos (Dos de Oros). Aléjate de personas negativas y envidiosas. Vende lo que no uses para recuperar efectivo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Torre

Tauro, la carta de La Torre te pide actuar con firmeza y valentía. Si estás en un proceso de divorcio, cambio de trabajo o mudanza, ¡hazlo! No temas al qué dirán, tu mejor día será el miércoles.

Consejo: Sé consciente con tus gastos, no compres cosas innecesarias. Cuida tu espalda baja, columna y problemas óseos. Haz ejercicio y mantente saludable.

Golpes de suerte: 6, con los números 09, 28 y 66.

Colores: Verde y blanco.

Amor: Compatibilidad con Virgo, Sagitario y Acuario.

Predicción: Alcanzarás tus sueños si visualizas claramente tus metas a largo plazo. Evita discusiones y aléjate de conflictos. Semana de exámenes, estudios y cierres de contratos.

Cuidado: No sigas pleitos ni caigas en discusiones. Visualiza tu futuro y deja atrás el drama o pesimismo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Géminis, estás en la cima con la carta de la Rueda de la Fortuna. Es momento de brillar como comunicador y mantenerte ocupado/a con proyectos. Tu mejor día será el lunes.

Consejo: Estudia comunicación, política o enfermería. Cuida problemas de piel, vejiga o infecciones. No hagas caso a chismes ni hables de más.

Golpes de suerte: 3, con los números 02, 14 y 19.

Colores: Naranja y amarillo.

Amor: Propuesta de amor verdadero para solteros/as, compatible con Libra, Escorpión y Acuario.

Predicción: Lo que pediste al universo llegará esta semana. Compra algo para ti (cartera, zapatos) y revisa los servicios de tu hogar. Semana de abundancia y regalos.

Cuidado: No te sabotees con pensamientos negativos. Evita relaciones o trabajos del pasado, ¡siempre hacia adelante!

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Juicio

Cáncer, la carta del Juicio te pide cuidado con tus palabras y pensamientos. Cambia actitudes negativas y enfócate en el éxito. Tu mejor día será el jueves.

Consejo: Estudia coaching, comunicación o administración. Cuida migrañas, dolores de espalda alta y reduce el azúcar. Compra zapatos o perfume para pisar triunfo.

Golpes de suerte: 4, con los números 01, 05 y 39.

Colores: Blanco y morado.

Amor: Compatibilidad con Acuario, Piscis y Escorpión.

Predicción: Solucionarás trámites de documentos, pagos o deudas. Deja ir energías negativas y personas que no suman. Adopta una mascota o ayuda al medio ambiente.

Cuidado: Evita el drama y pensamientos exagerados. No te aferres a cosas o personas que no son para ti.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mago

Leo, la carta del Mago trae suerte, abundancia y estabilidad. Prepárate para triunfos y éxitos, especialmente el viernes.

Consejo: Controla la depresión, insomnio o vicios. Aprende inglés u otro idioma. Cuidado con fraudes al firmar o comprar.

Golpes de suerte: 3, con los números 07, 29 y 40.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatibilidad con Sagitario, Aries y Tauro. Semana apasionada y sin compromisos firmes.

Predicción: Gente poderosa del extranjero te buscará para negocios. Compra un carro nuevo o invierte en locales. Hazte notar con ropa y perfume.

Cuidado: No prestes nada (dinero, ropa, perfume). Evita enojos y sé consciente con tus gastos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Sol

Virgo, la carta del Sol te invita a brillar sin cesar. No dependas de otros para tu felicidad, tu mejor día será el miércoles.

Consejo: Cuida tu teléfono y tu salud mental (dolores de cabeza, tensión). Adopta una mascota o planta árboles. Cambia tu perfume y ropa para proyectar confianza.

Golpes de suerte: 4, con los números 04, 11 y 26.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Compatibilidad con Capricornio, Tauro y Cáncer.

Predicción: Semana sensual y conquistadora. Nuevos proyectos, cambios de jefatura y contratos. Define claramente tu propósito para avanzar.

Cuidado: Deja el pasado atrás y evita pleitos o traiciones en pareja.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Loco

Libra, la carta del Loco te pide crecer, madurar y activarte con energías positivas. Tu mejor día será el martes.

Consejo: No cargues con problemas ajenos. Cuida la inflamación de tobillos o piernas, toma más agua y duerme mejor. Estudia diseño o idiomas.

Golpes de suerte: 3, con los números 13, 15 y 18.

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatibilidad con Acuario, Tauro y Géminis.

Predicción: Semana de proyección y trabajo. Compra algo para tu casa (lavadora, refrigerador). Ten una visión elevada de tu vida.

Cuidado: Evita chismes e intrigas. Termina lo que empiezas y no hagas caso a comentarios negativos.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Justicia

Escorpión, la carta de la Justicia te define como justiciero/a y generoso/a. Vive con ligereza, tu mejor día será el lunes.

Consejo: Cuida problemas hormonales, de vejiga o próstata; consulta al médico. Reduce harinas y azúcares. Sé perseverante en el trabajo, no en amores que no valen la pena.

Golpes de suerte: 3, con los números 17, 24 y 48.

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Compatibilidad con Piscis, Aries y Cáncer.

Predicción: Semana de trabajo intenso y revisiones exitosas. Busca tiempo para ti, reza y toma vitaminas. Recibirás una recompensa económica inesperada.

Cuidado: Desconfía de mentiras o manipulaciones. Resuelve pleitos legales rápidamente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: As de Bastos

Sagitario, la carta del As de Bastos te da poder y crecimiento. Vive el presente y construye un futuro mejor, tu mejor día será el miércoles.

Consejo: Controla la ansiedad y el consumo de azúcar. Administra tu dinero, no gastes antes de recibirlo. Estudia liderazgo, arte o diseño.

Golpes de suerte: 5, con los números 03, 21 y 27.

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Compatibilidad con Sagitario, Aries y Géminis. Embarazo en puerta para casados/as.

Predicción: Semana de reuniones laborales y contratos. Compra algo de plata (cadena, dije). Silencia tu mente con meditación o oración.

Cuidado: Evita dramas y peleas. No hagas comentarios hirientes y sé consciente al hablar.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Estrella

Capricornio, la carta de la Estrella te pide ser cauteloso/a con los gastos y firme en tus decisiones. Tu mejor día será el martes.

Consejo: Cuida problemas de garganta y dientes, deja el cigarro. Haz natación, yoga o camina. Ahorra y vive saludablemente.

Golpes de suerte: 4, con los números 12, 20 y 30.

Colores: Naranja y verde.

Amor: Compatibilidad con Aries, Tauro y Libra.

Predicción: Semana de estudios, pagos y viajes planeados para julio/agosto. Pide un deseo el martes, se cumplirá. Relación internacional en camino.

Cuidado: No te encajones en tristeza o depresión. Evita comidas riesgosas en reuniones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: As de Oros

Acuario, la carta del As de Oros trae suerte, abundancia y logros. Tu sonrisa y carisma te abrirán puertas, tu mejor día será el lunes.

Consejo: Cuida riñones y páncreas, reduce carne y azúcar. Compra algo de oro (reloj, pulsera). Sé espiritual y evita caídas o tropiezos.

Golpes de suerte: 5, con los números 06, 08 y 31.

Colores: Rosa mexicano y rojo.

Amor: Compatibilidad con Tauro, Géminis y Leo. Embarazo en puerta para casados/as.

Predicción: Proyectos importantes y dinero extra llegarán. Compra muebles o un tinaco para tu casa. Un hombre blanco de mediana edad te ofrecerá un negocio.

Cuidado: No exageres ni contestes impulsivamente. Busca parejas sin compromisos previos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mundo

Piscis, la carta del Mundo te dice que no te limites. Estás en una racha de felicidad y estabilidad, tu mejor día será el viernes.