Horóscopo semanal del 9 al 14 de marzo de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 9 al 14 de marzo de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Estrella

Aries, sigues brillando con luz propia esta semana. La Estrella te invita a controlar tu carácter y esos pensamientos negativos que a veces te dominan. Sé más paciente y prudente; no todo lo puedes gobernar. Será una semana intensa de trabajo, cierre de contratos, pago de deudas y hasta una posible compra importante como un coche o una casa. Analiza volver a estudiar y mantente saludable. Tu día mágico es el 13 de marzo, un momento cabalístico para el progreso económico. Enciende una veladora blanca, invoca a los arcángeles y pide un deseo que se cumplirá casi al instante. Si estás en pareja, hablarás de embarazo o cambios grandes; si estás soltero, Capricornio, Leo y Virgo estarán cerca. Tus números de la suerte son 15, 24 y 33, y tus colores, blanco y rojo intenso. Cuidado con envidias y malas energías; límpiate diariamente con un limón verde en forma de cruz y perfume. ¡El Arcángel Miguel te protege!

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Carro

Tauro, el dinero fácil llega, pero también hay gente negativa a tu alrededor. No eres desconfiado por naturaleza, pero esta semana protégente con un listón rojo en el tobillo izquierdo (tres nudos), agua bendita y mucho perfume. Tu día clave es el 11 de marzo, ideal para crecer laboralmente y sanar tu economía. Te ven para un ascenso o un mejor puesto. Tus colores son rojo intenso y amarillo, y tu punto débil será el estómago: haz ejercicio y come mejor. Si estás en pareja, habrá propuestas de amor o embarazo; si estás solo, Acuario, Capricornio y Virgo se acercan. No prestes dinero ni pertenencias, y guarda tus planes en secreto. ¡El Arcángel Miguel te pide protegerte de lo oscuro!

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Mundo

Géminis, abre los ojos y sé más desconfiado esta semana. Hay gente que teje intrigas a tu alrededor. Tu día estelar es el 12 de marzo, con mucho trabajo, juntas y proyectos nuevos. Cuida el estrés y las migrañas; sé constante en tus metas. Te invitarán a un negocio de ropa o comida: ¡di que sí! Tus números mágicos son 05, 16 y 29, y tus colores, amarillo y verde. Si estás en pareja, ojo con pleitos; si estás solo, Libra, Sagitario y Acuario estarán cerca. Haz ejercicio, deja ir lo tóxico y practica el poder de la manifestación pidiendo cada día algo positivo al Arcángel Miguel.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Emperador

Cáncer, estás en tu momento de liderazgo. El Emperador te da poder para pedir ascensos o ser alguien importante. Tu día clave es el 10 de marzo, lleno de triunfos y soluciones. Deja atrás tropiezos y malas compañías; cómprate un reloj para atraer abundancia. Tus números son 06, 33 y 40, y tus colores, verde y blanco. Sé prudente, no hables de más y quítate límites mentales. Si estás en pareja, embarazo en puerta; si estás solo, Aries, Piscis y Libra te rodean. Suelta rencores y avanza con el Arcángel Miguel.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol

Leo, brillas con la carta del Sol. Es tu semana para avanzar económicamente y quitarte pensamientos oscuros. Sal a caminar al amanecer para limpiarte. El 14 de marzo te trae dinero y sorpresas con los números 10, 25 y 34, y colores naranja y amarillo. Ahorra, establece bases y no te sientas vacío. Si estás en pareja, todo sigue bien; si estás solo, Escorpión, Sagitario y Aries se acercan. Arregla lo descompuesto en casa y sé un ser de luz poderosa con el Arcángel Miguel sanándote.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: Los Amantes

Virgo, estarás rodeado de amor y comunicación esta semana. No exageres problemas; soluciónalos rápido. Tu día mágico es el 11 de marzo, con cambios laborales y dinero extra. Tus números son 20, 22 y 31, y colores, azul intenso y blanco. Cuida cuello y espalda, y limpia tu casa. Si estás en pareja, ojo con celos; si estás solo, Tauro, Aries y Sagitario te buscan. Aprende a respirar profundo y trabaja con el Arcángel Miguel para cortar envidias.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Libra, encuentras soluciones esta semana. No dependas de la alegría ajena; controla tus emociones. El 12 de marzo trae abundancia con los números 07, 18 y 32, y colores naranja y blanco. Come solo cuando tengas hambre y sigue estudiando. Si estás en pareja, todo fluye; si estás solo, Cáncer, Géminis y Acuario te estabilizan. Pide ayuda al Arcángel Rafael para sanar cuerpo y mente.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Loco

Escorpión, la abundancia llega rápido. Desconfía de falsos amigos y cuida tu salud (tiroides o quistes). Tu día clave es el 10 de marzo, con trabajo y proyectos nuevos. Tus números son 04, 11 y 13, y colores, naranja y rojo. Purifica tu cuerpo con agua y ejercicio. Si estás solo, Cáncer, Piscis y Acuario te equilibran. Pide un regalo diario a Dios y usa la ley de atracción con el Arcángel Miguel.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Mago

Sagitario, pide y se te dará. Organízate, no tengas prisa y elige bien tus opciones. El 12 de marzo trae dinero con los números 08, 17 y 35, y colores azul y amarillo. Libérate de lo tóxico y haz inventarios personales. Si estás solo, Virgo, Leo y Aries te buscan. Conecta con la naturaleza y perdona con el Arcángel Miguel.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Juicio

Capricornio, el karma positivo te recompensa. Sé egoísta con tu energía y confía en ti. El 13 de marzo es tu día de éxito con los números 03, 14 y 30, y colores amarillo y naranja. Cuida huesos y piel, y visualiza el éxito con el Arcángel Miguel silenciando tu mente.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: As de Oros

Acuario, el triunfo está en tus manos. Piensa en grande y no te limites. El 14 de marzo trae dinero extra con los números 21, 27 y 66, y colores azul y blanco. Si estás en pareja, embarazo posible; si estás solo, Tauro, Géminis y Leo te rodean. Corta lazos tóxicos con el Arcángel Miguel.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Piscis, celebras tu cumpleaños con crecimiento. El 11 de marzo es tu día estelar con los números 09, 23 y 30, y colores verde y rojo. No temas a los cambios y haz planes a futuro. Si estás solo, Cáncer, Virgo y Sagitario te buscan. Libérate del miedo con el Arcángel Miguel.