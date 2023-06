Luna en Leo: así será el clima astrológico de este jueves 22 de junio

Luna en Leo, una luna que saca nuestro potencial afuera, nos propone brillar, mostrar nuestro talento, exponernos. Luna de los líderes, de los que conducen. Sentirás la energía de ponerte en acción, convocar gente afín para sumarse a sus proyectos.

Ser un motivador, entusiasmar y contagiar a otros con tus ideas. Ir hacia adelante sin mirar atrás, y los que queden en el camino, quedarán. No podemos quedarnos sentados cruzando de brazos esperando a los que siempre tienen un “pero” para todo. La Luna en Leo es la Luna de los hacedores.

Hoy es Sol Planetario Amarillo en el Sincronario Maya

Todos podemos hacer algo importante. Lo interesante es darnos cuenta cómo lo hicimos para seguir haciéndolo. Lo que hace que las personas de éxito, sepan perdurar en el tiempo, es este pequeño secreto. Ellos saben que tendrán algunas épocas mejores que otras. Tiempos de grandes triunfos y de los otros. Pueden caerse y volverse a levantar, pero la clave está en saber cómo hacerlo. El éxito no les llegó por azar, no fue algo repentino. Si no que construyeron su vida peldaño por peldaño y cuando llegaron al éxito no los tomo por sorpresa porque fue fruto de su trabajo. Y si por alguna razón el destino les juega una mala pasada, ellos saben como volver a construirlo, si lo hicieron una vez, podrán volver a hacerlo.

AFIRMACION DEL DIA

Sé que el Poder está dentro de mi. Si una vez pude triunfar, puedo volver a hacerlo. El éxito depende de mí.