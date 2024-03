La carta natal de Juana Viale respira libertad. El Sol transitaba en los últimos grados de Aries en conjunción con Mercurio en el momento de su nacimiento. Marte, Saturno y Plutón en Libra. Venus, el planeta del amor, en Piscis, en auspicioso trígono con Júpiter en Escorpio. Urano y Neptuno en Sagitario completan su configuración astral.

Qué dice la carta natal de Juana Viale

Empecemos por este Sol y Mercurio en Aries, que representa independencia y libertad, la necesidad de hacer las cosas a su manera, rebelándose a mandatos y formulas preestablecidas. Las reglas han sido para romperse. Los viejos esquemas para ser reformulados. Juanita es de esa generación de niños índigo, que nacieron en los ochenta, con otra información en la cabeza. Y hay una razón para su revolución interior, ya se demostró que los viejos paradigmas no funcionaron, la humanidad llegó hasta el caos actual por repetir esta fórmula, los niños índigo vienen a cambiar eso arrancando de raíz lo que no sirve y planteando un nuevo pensamiento. No se puede construir sobre malos cimientos, hay que derribar muros y volver a levantar mundos desde cero. Algo de todo esto Juanita lo lleva en la sangre y lo sabe. Y en esta libertad de Juana Viale quizás radique su mayor belleza. Hay algo de su forma de ser que nos transmite esa energía, que nos cautiva, que nos apasiona.

No podemos ignorar su legado, nieta de una leyenda viva, como es Mirtha Legrand, e hija de Marcela Tinayre, escorpiana, que también siempre quiso hacer su propia carrera, con un estilo personal y propio. Esto lo vemos reflejado en la carta natal de Juana Viale con Plutón (las herencias y lo inconsciente) en Libra, con Marte que refuerza ese espíritu combativo, y Saturno, lo que traemos al nacer por karma.

Juana Viale con Mirtha Legrand.

En el amor, Venus en Piscis y Júpiter en Escorpio, nos habla un poco de su intimidad y manera de vincularse con los afectos, sobre todo desde su sensibilidad. Ambos signos de agua, emocionales e intensos, pero también que añoran cierta estabilidad y calma, sobre estos dos ejes construiría sus relaciones, en las que el humor y la originalidad seria dos condimentos fundamentales. Para ella el aburrimiento sería la tumba del amor, por eso necesita sentir esas cosquillas que renuevan su interés por el otro. Sus dos parejas más famosas son Juan de Benedictis, con la que tuvo su primera hija Ámbar y Gonzalo Valenzuela, padre de Silvestre y Ali.

Conforme pasen los años se hará más fuerte y presente su Luna en Capricornio. Me imagino de grande a Juana Viale como una mujer sabia, una especie de chamana, comulgando con su esencia y eligiendo un estilo de vida natural, rodeada de verde en completa armonía con su ser interior.

Gabriel Rugiero, el Brujito Maya.

Instagram @brujitomaya

www.brujitomaya.com.ar