Signo por signo, cómo afecta la luna del domingo 12 de julio

Domingo. 12 de Julio

Acuario con auspicioso trígono con su Sol natal, necesita sexo. Ya no resiste más la abstinencia, y se hace necesario una salida sanitaria para descargar la energía sexual. Leo otro tanto. El encierro, más la rutina pueden con sus nervios, el sexo es una via de relajar tenciones. Tauro canaliza esta energía haciendo cosas para la casa y jardinería, en un rol más doméstico.

HOY ES SERPIENTE MAGNETICA ROJA en el Calendario Maya

La prosperidad y abundancia no es exclusividad de unos pocos, es un derecho de todos nosotros. En el planeta hay recursos absolutamente para todos los seres vivientes. La acumulación de riquezas de unos pocos surge del sentimiento de carencia. Algunas minorías en el mundo acumulan como un arma de poder, lo curioso es que todo lo que tienen no les produce felicidad, solo sirve para inflar su ego (y a la larga les produce infelicidad, todo lo contrario de lo que quieren alcanzar). Porque la abundancia no se mide en cuanto dinero tienes, si no en el hecho de sentirte satisfecho.

Si cambias tu enfoque descubrirás que la Tierra tiene para proveerte todas tus necesidades.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Creo un mundo abundante y próspero para todos. Creo en la igualdad de riquezas para todos los seres del mundo.

