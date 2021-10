Tene en cuenta el clima astrológico para este 28 de Octubre del 2021

Acuario: cierre de ciclos. Vas dejando en orden papeles, negocios, temas pendientes. Nos aproximamos a fin de año y tu meta inmediata es cerrar un noviembre y diciembre existoso. Leo: Sin miedos. No te asustan la presión ni las criticas externas. Tenes muy en claro tu objetivo y seguís adelante. Escorpio: lo que se construye de a poco, lo que se hace paso a paso. Entonces los resultados son a base de tu seguridad y propósito. Tauro: en lo sentimental, una búsqueda, un anhelo, un poco de nostalgia por un amor que ya no esta.

HOY es Espejo Rítmico Blanco en el Calendario Maya

Procúrale a tu cuerpo cubrir primero sus necesidades básicas: hogar, alimento, amor, después el espíritu podrá estar en paz. Por más espirituales que seamos, si nuestras necesidades básicas (techo, comida, vestimenta, amor) no están satisfechas, nuestra mente estará llena de preocupaciones y no estarás en paz. Estamos en un cuerpo físico, y es nuestra amorosa responsabilidad ocuparnos de él, procurarnos los cuidados necesarios, atenderlo. No trates de ser un asceta (eso solo es ego espiritual) vive dignamente, normalmente, y entonces podrás dedicarte al espíritu.

AFIRMACION DEL DIA

La vida me provee de todas mis necesidades y estoy en paz.

