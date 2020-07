Venus retrógrado en cáncer: así afecta a la energía de tu signo el 5 de julio

Venus retrógrado en Cáncer en conjunción con el Sol. No demuestres tan rápido tu interés. Esperá que sea él quien de el primer paso. Jugá con el coqueteo y la seducción, dará mayor resultado. Escorpio: los proyectos están en marcha. Resolvés con creatividad situaciones que se presentan de improviso. El tiempo es dinero.

Capricornio con Júpiter y Plutón trabaja mucho sobre si misma, observando sus pensamientos y reacciones. Tantos años de psicoanálisis empienzan a dar resultado.

HOY ES ESPEJO RESONANTE BLANCO en el Calendario Maya

El Universo es ilimitado. Los límites están en nuestra conciencia. Se desconoce hasta donde llega el Universo, los científicos intentan esbozar teorías sobre el fin del Universo, pero aún no han podido probar donde se termina. Y la razón es porque el Universo no tiene límites. Como estamos acostumbrados a pensarnos en un mundo material en 3D (alto, ancho, largo), de la misma manera concebimos un Universo que tiene un fin en alguna parte. Pero si la tercera dimensión es solo una parte de algo mucho más grande y complejo, que no somos capaces de comprender. Entonces los limites están en tu conciencia, eres lo que crees. Si te piensas a ti mismo como un ser ilimitado, eso serás.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Soy un ser expansivo e ilimitado. Cada día supero mis propios límites.