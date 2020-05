La China Suárez y Jimena Barón contaron qué métodos prefieren para cuidarse la piel

La China Suárez y Jimena Barón hablaron de los métodos que prefieren utilizar para el cuidado diario de la piel y se motraron muy críticas con ciertos tipos de procedimientos. A través de sus cuentas oficiales, las celebridades plantearon sus posturas respecto al bienestar y mantención del cuerpo.

"Antes de gastar fortunas en productos de belleza prueben lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar 2 litros de agua por día, comer sano y dormir bien. Debería haber un gran cambio y no sale una fortuna. Dale chance a eso antes de intentar comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo", expresó la mamá de Momo en las historias de sus redes sociales.

Por su parte, la mamá de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña dejó en claro a través de su cuenta oficial de Twitter que no cree en los aparatos de algunas marcas costosas y fue contundente al respecto: "NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias". Acostumbradas a compartir con sus followers el paso a paso de cómo se mantienen, las actrices hicieron especial hincapié en que optan los métodos más naturales para ello.

NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 19, 2020