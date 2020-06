El extraño tip de belleza que Loly Antoniale usa para mantenerse

View this post on Instagram

[TIP muy personal y sencillo] Para obtener una limpieza profunda de tu rostro utiliza AGUA CON GAS 💦 🔹Limpia profundamente tus poros 🔹Brinda mayor oxigenación 🔹Posee capacidades reafirmantes 🔹Actúa como un mini exfoliante 🔹Perfecto para todo tipo de piel Cómo utilizarla, llena un bolw de agua con gas(soda) FRÍA, respiras profundamente y sumerges unos segundos tu rostro desmaquillado,luego sacas tu carita vuelves a respirar y a sumergir unos segundos(repite esta acción 3 o 4 veces) con movimientos suaves trata de mover tu cara para la izquierda y luego hacia la derecha. Realízalo dos veces a la semana y luego cuéntame tus resultados 😉