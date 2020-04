Marcela Tinayre reveló cuál es el aderezo de cocina que utiliza para mantener su belleza

Marcela Tinayre (69) confesó que para tener el pelo en perfecto estado, utiliza un aderezo de cocina impensado. Así es, la mamá de ​Juana Viale (37) dijo que la encontró en la mayonesa el remedio a sus problemas capilares. Además, dio detalles de cómo esta pasando la cuarentena obligatoria lejos de su familia.

"Me cuido muchísimo el pelo, que siempre lo tengo inmundo con tanto secador y planchita todos los días. Hasta mayonesa me he puesto, es un placer lavártelo después porque te queda brillante, hermoso", confesó la hija de Mirtha Legrand (93) en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Luego, respecto a los días de aislamiento, continuó: "Cocino muchísimo, ordené en detalle la biblioteca. Hice portaretratos con Juana en tapas de revistas. Encontré hasta las ecografías de Rocco. Con mis nietos estamos comunicándonos todo virtual y me dicen siempre 'Mima te extraño', 'Mima te amo'. A las 7 de la tarde me llaman, me dicen de ver películas".

"La casa de la abuela es la perdición para ellos, yo tengo toda la tecnología acá. Son buenísimos y re cariñosos. Hablo con mamá todos los días, esta bien re cuidada, ella es muy conciente. Pero también se angustia mucho. Me armé como un estudio de televisión acá en mi escritorio con luces led. Este es un poco el corazón de mi vida", finalizó la empresaria en la emisión del Trece.