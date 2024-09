Andrea Ballester: Agencia Chicha y Limonada

CREDITO CARAS

Andrea Ballester, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Mi marca personal surgió con los años. Comencé hace 25 años como diseñadora gráfica y, tras un cambio de rumbo en 2012, comencé a explorar Instagram. Mi familiaridad con la plataforma, desarrollada desde su inicio, me posicionó favorablemente cuando Instagram empezó a usarse para negocios. Esto me llevó a ofrecer mentorías, aprovechando mi experiencia para ayudar a otros a manejar sus redes. Con el tiempo me asocié con mi amiga Rosario y juntas lanzamos la agencia Chicha y Limonada, ofreciendo una gama completa de servicios de marketing digital.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

A nivel personal, ofrezco mentorías que ayudan a negocios a optimizar su presencia digital. En la agencia, proporcionamos servicios integrales que incluyen estrategia de contenido, gestión de redes sociales, producción de material audiovisual, diseño web, branding, y mucho más, especializándonos en emprendedores, pequeños negocios y algunas pymes.

¿Cómo proyectas a la marca en el mediano plazo?

Estoy desarrollando mi propio proyecto de podcast streaming que se transmitirá en plataformas como YouTube y Spotify. A nivel agencial, el objetivo es expandir nuestro equipo y clientes, anticipando un crecimiento significativo para 2025.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Me destaco por la creatividad, la capacidad de simplificar conceptos complejos y un servicio excepcionalmente personalizado. Mis 25 años de experiencia me permiten ofrecer un enfoque empático y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente, utilizando humor y una comunicación cuidadosa para mejorar la experiencia.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Cambiaría mi enfoque hacia una mayor autoconfianza desde el principio. Aunque la seguridad se construye con el tiempo, una mayor confianza inicial podría haber acelerado mi progreso y mejorado mi trabajo desde el comienzo.

Datos de contacto:

Instagram: andreaballesterok

WhatsApp: +54 9 11 6443 8083

Mail: [email protected] // [email protected]