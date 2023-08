Artista Karina Schiavone

CREDITO CARAS

Karina, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte?

En mis primeros recuerdos, en todos los escenarios, me veo dibujando y pintando. Dicen que el lenguaje nos precede y atraviesa, yo siento que a mí me pasa lo mismo con el arte.

Vengo de una familia de artistas, mi hermana mayor fue la primera en lograr su sueño, mi papá se quedó en el camino, la familia y los mandatos sociales de su época le ganaron en su elección, pero su corazón siguió prendado al arte.

En lo personal tampoco dudé en ir por mis sueños, sabía que elegir una carrera de Artes Visuales en el UNA, no era fácil, pero ese deseo me definió, y aquí estoy orgullosa de mi recorrido y consciente de cuanto aún me queda por delante, principalmente para seguir perfeccionándome.

Empecé diseñando indumentaria infantil divertida, un concepto diferente, ropa para vestir y jugar. Luego armé talleres de expresión artística para niños, en donde las cajas, botellas, latas no eran solo objetos desechables, sino potenciales obras de arte. Enseñaba y aprendía con ellos, principalmente a reconectarnos con la creatividad, algo que la educación formal no suele priorizar.

Paralelamente siempre seguí pintando con diferentes técnicas y materiales.

¿Qué tipo de obras llevas a cabo y cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Soy docente y artista visual, pinto lo que me convoca en determinados momentos de mi vida, sensaciones, y también realizo obras por encargo, en base a ideas o fotos, brindando asesoramiento según los espacios.

La pandemia me enseñó que no hay fronteras, que siempre se trata de desafiar los propios límites, de confiar en uno mismo, de esta forma seguí dando clases de dibujo y pintura de forma on line, sumando personas de distintas etnias, edades y lugares, una oportunidad que ofrecía la virtualidad.

Participo de varias exposiciones colectivas junto a una comunidad de Artística (# Artistas Buena Vibra), presentando mis colecciones en Óleo y acrílico, en las cuales represento un mundo fantástico, empleando el collage con distintos materiales, como restos de bijuo, piedras, tuercas, entre otras. Desde una semblanza basada en mis sentimientos, emociones y percepción del mundo que me rodea, vinculados con el empoderamiento, la música, danza y naturaleza, que son mis fuentes de inspiración.

¿Cuáles son tus objetivos de cara al futuro?

Quiero expandir mi arte, conmover, despertar introspección, profundidad, aportar a construir una sociedad más sensible y reflexiva, trascender, seguir creciendo y aprendiendo, con el amor, energía, entusiasmo y dedicación que me caracteriza y se refleja en mis obras.

