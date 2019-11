AVT Arquitectura Integral: mucho más que la casa de los sueños

En el año 2014, después haber experimentado diferentes áreas de la arquitectura, la Arq. Analía Verónica Torres decidió que era momento de hacer su propio camino. Así fue que, emplazado en Villa Urquiza, AVT Arquitectura Integral arrancó con intervenciones muy chiquitas, y con los años fue creciendo abarcando desafíos cada vez más complejos. “Al principio, invertí mucho tiempo y esfuerzo en decidir cuál iba a ser la orientación que quería darle a mi estudio.

Esa fue, sin dudas, la parte más difícil.Venía con una carga enorme de información en la cabeza, tanto de la facultad como de los lugares donde me desempeñe durante años y enfocarse no es tarea sencilla. Cuando miro hacia atrás, todavía me resulta increíble haber hecho tantas cosas”, recuerda Analía que si volviera a nacer asegura que elegiría ser arquitecta, una y mil veces más.

“La carrera profesional del arquitecto es muy amplia y antes, previo a tener mi propio estudio, tuve la posibilidad de desarrollarme profesionalmente en distintas áreas, pasando por el diseño de urbanizaciones privadas, estudios de impacto ambiental, etc”, dice.

Y finalmente ¿cuál fue la orientación que le dio al estudio?

La orientación principal es la vivienda unifamiliar en sus diversas formas.En AVT Arquitectura Integral, mi objetivo principal es que quienes se acercan buscando mis servicios, no obtengan solamente la casa de sus sueños, sino la casaque responda a las necesidades particulares de quienes la van a habitar.

¿Su estilo es contemporáneo vintage?

Sí, y quienes buscan mi asesoramiento, de algún modo, conocen mis gustos a la hora de proyectar. Soy muy respetuosa del deseo del otro, porque tengo claro que quien debe sentir que esa casa es su lugar en el mundo es quien va a vivir en ella. Cuando proyecto, oriento y acompaño en el proceso de ideas para llegar al mejor resultado, pero sin imponer.Desde la primera entrevista, más que tomar notas o sacar fotos, miro pregunto y escucho.

Por lo general, las familias encaran las obras en casas o departamentos que compran con idea de sacarles el mayor potencial. Y la mayoría de las veces tienden a enamorarse de imágenes de revistas o internet, que no siempre se ajustan a las necesidades reales de quien habitará esa vivienda.

La imagen de revista final surgirá con muchos otros factores que son los que terminan de darle forma a un diseño.Pero resulta que esas intervenciones la mayoría de las veces, ¡se deberá hacer con la familia viviendo ahí!

¿Y cómo soluciona ese inconveniente?

Después de escuchar a los integrantes de la familia que exponen cuáles son sus deseos para la nueva casa, me dispongo a darles argumentos a modo de bruja leyendo la bola de cristal, que probablemente no sean los que un comitente espera escuchar del arquitecto, tales como: “vivir en obra es muy difícil, van a sentir incomodidad y se van poner irritables”; “la primera semana van a estar con toda la energía propia de lo nuevo, al mes ya les va a molestar el polvillo, a los tres meses me van a desear la muerte”; “van a tener que confiar en mí para la planificación de cómo acomodar a la familia durante el tiempo que duren los trabajos para que resulte lo más llevadero posible”.

Si después de esas revelaciones apocalípticas deciden seguir adelante, sabiendo cómo van a ser las cosas, el resto fluye de manera mucho más simple.Llevar adelante un proyecto en una vivienda habitada, requiere de un trabajo enorme de planificación.

Desde pensar donde van a dormir y comer durante ese período de tiempo, hasta cuidar que no se escape el gato de la familia y que todos -albañiles, carpinteros, plomeros y yo-tengamos que salir desesperados a buscar al michi. Eso me ha pasado.

¿En qué proyecto está trabajando actualmente?

Estamos comenzando una vivienda nueva en el barrio de Núñez, un proyecto con cierta complejidad por tratarse de un lote lindante a las vías del ferrocarril.Y como siempre las intervenciones en viviendas, que a pesar de los bemoles de la obra, y de casi convivir con los comitentes como una gran familia, es posible arribar a un final felíz.

Para contacto: Cel.: (+54911) 5341 2085. Mail:avtarquitectura@gmail.com.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.