Romina, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Me apasionan los textiles y la decoración, y siempre estuvo presente la idea de poder tener mi propio negocio. A finales del 2020 surgió Ayra Deco. De a poco y cada vez con más confianza fui creciendo, incorporando cada vez más textiles; al principio fueron Alfombras Nórdica, luego sumamos otros productos de diseño propio de los cuales hoy nos buscan y recomiendan nuestros clientes.

A principios del 2023 renuncié a mi trabajo el cual estuve 17 años, para dedicarme 100% a este hermoso emprendimiento.

Buscamos una imagen característica que nos represente, como un diseño limpio y una gama de colores neutros y clásicos que le permita al cliente utilizarlos en todos los ambientes de su hogar.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Asesoramiento pre y post venta, entre ellos ofrecemos también el servicio de realizar nuestros diseños de cortinas en gasa a medida si lo desean.

Otro servicio es la venta por mayor, que tuvo un gran crecimiento en este último año.



¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

En días estamos por lanzar una nueva línea de primavera verano en textiles para el hogar, que está casi lista.

Y siendo positiva y con un poco más de trabajo, contar con un showroom, un espacio donde puedan ir a conocernos.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

No considero que tengo competencia, ya que no miro que ofrecen los demás.

Es más importante poder llegar a nuestros clientes y que estén satisfechos y contentos con los productos.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Lo haría todo de la misma manera, Ayra Deco es un cambio constante en búsqueda de nuevos diseños y textiles. En estos años fue eso, crecer, conocer y aprender.



Datos de contacto:

Instagram: Ayra.deco

Página web: www.ayradecohome.com.ar

WhatsApp: 1137634332