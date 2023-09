Carolina Ríos Quintana

CREDITO CARAS

Carolina, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Siempre supe que quería dedicarme al diseño. De más joven me fascinaba el mundo de la moda, con el tiempo empecé a interesarme mucho en el diseño y la arquitectura. En el año 2002 tuve la posibilidad de irme a estudiar a Italia, Arquitectura de interiores, en el Politécnico de Milán. En esos años mi cabeza no paraba de crear posibles escenarios futuros y empecé a soñar con tener mi propia empresa de diseño y poder dedicarme a lo que me a mi realmente me hacía feliz. Pasaron los años y volví a Buenos Aires, siempre con la meta muy clara en mi cabeza. Empecé de a poco a meterme en este mundo hermoso y duro.

En el 2010 me independicé por completo y todo se fue dando de manera orgánica, hasta llevarme a donde me encuentro actualmente. El camino no fue fácil ni lineal, arrancamos con un primer cliente, que nos recomendó a otro y así empezó a girar la rueda.

¿Cuáles son los servicios que brindan a sus clientes?

Brindamos servicios de remodelación integral, decoración, estilismo y dirección de obra. Todo dependerá de las necesidades del cliente. Para ello tenemos como filosofía de trabajo siempre acompañar y apoyar al cliente en el proceso que decida llevar a cabo. Es sumamente importante que se sientan contenidos, escuchados y respetados. Es por eso que en todos estos años fuimos construyendo un equipo sólido de trabajo, ya sean proveedores, rubros o negocios, donde compartimos la misma doctrina laboral.

¿Cómo proyectas tu marca a mediano plazo?

Cuando pienso a futuro me encantaría seguir superándonos, aprendiendo y expandiéndonos, siempre manteniéndome fiel a lo que soy y a lo que me propuse al momento de crear esta empresa.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

El objetivo que siempre tuvimos para diferenciarnos, es explotar al máximo la funcionalidad de los espacios, generando ambientes que logren conectar de manera cálida y personal con quienes lo habitan. No nos interesa sólo basarnos en un estilo de diseño si no se va a generar un dialogo simbiótico entre la persona y el espacio. Es sumamente importante que el vínculo que generamos con el cliente sea especial. Buscamos acercarnos y poder trabajar en conjunto para que el proceso se convierta en un “happening” de diseño de sus propios espacios, que deje de ser un espectador para invitarlo a ser parte activa del proceso.

Datos de contacto:

Instagram: @carolina­_rios_quintana

Mail: [email protected]