"De la pasión a la realidad: La historia de Grande Bellezza"

¿Cómo surgió la empresa?

Siempre fui una apasionada por la decoración. Con mi pareja vinimos a vivir a Tres Arroyos, y en mi cabeza estaba la idea de llevar adelante este proyecto, ya que noté en la ciudad una necesidad insatisfecha de este mercado. Vi la oportunidad y decidí emprender y convertir mi sueño en realidad.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

En Grande Bellezza intentamos crear y transmitir un estilo, una identidad, y lo que se busca es que cada persona que entre al local o a la página web, pueda crear su propio estilo con los productos que ofrecemos. Entrar a Grande Bellezza es sumergirse en un mundo de infinitas posibilidades: la decoración tiene eso, nos permite jugar, combinar, mezclar y nos da opciones para crear nuestra propia identidad, la identidad de nuestra casa, de nuestro espacio, de nuestra oficina, de nuestro lugar. Cada cliente que entra se sorprende por la variedad de productos que tenemos, que abarca desde muebles, mesas, artículos de decoración, alfombras, bazar, mantas, almohadones, vajilla, entre otros. Y eso es lo que buscamos transmitir: que el propio estilo se puede crear eligiendo lo que a uno lo hace sentir más cómodo.

Nos especializamos en sillones, tenemos un estilo para cada cliente, diferentes modelos, colores y lo más importante, a un valor súper competente.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Las metas son lo que me mantienen motivada y enfocada, ayudándome a avanzar de manera constante hacia mis sueños y aspiraciones. La innovación y la adaptación permanente, que permite mantenerme al tanto de las tendencias del mercado, y en Grande Bellezza tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios constantemente.

¿Qué te diferencia de otras casas de decoración?

Grande Bellezza es un emprendimiento hecho con amor. Cada espacio en el local, cada producto está pensado para transmitir amor. Grande Bellezza cuenta con gran variedad de artículos de decoración y los mejores sillones a precios increíbles.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Tengo la certeza que desde el inicio he tomado decisiones correctas, y cada acontecimiento es una lección de la que he aprendido y de las cuales me he enriquecido. Estoy muy conforme con lo que vengo haciendo y me siento muy optimista con los proyectos a futuro.

Datos de contacto:

Eliana Geaunin

Local: Grande Bellezza

Teléfono: (2983)530582

Instagram: @grandebellezzadeco

Dirección: Colón 433, Tres Arroyos