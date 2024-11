Del reciclaje a la abstracción, la búsqueda de la paz en el arte

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

El arte siempre ha estado presente en mi vida. Mis padres solían llevarme a museos y fomentaban mi interés durante los viajes. Cuando era niña, me encantaba dibujar, pintar y colorear los libros que me compraba mi mamá. En el colegio, el arte era la materia en la que más me destacaba. Luego estudié arquitectura y me dediqué a reciclar casas y locales. Aun así, en mi interior siempre supe que, cuando mis hijos crecieran, me dedicaría a la pintura. De pronto, descubrí un nuevo mundo que me apasiona, me transmite mucha paz y me transporta a mi lado más creativo.

Mi estilo es expresivo y abstracto, mezclando lo moderno con lo fuera de lo común. Siempre me ha llamado la atención lo distinto, y es por eso que en mis obras juego con diversas texturas, volúmenes, materiales y figuras geométricas. Esta pasión que llevo dentro me hace explorar al máximo el continuo camino de aprendizaje que me ha llevado hasta aquí.

Más que definirme por un estilo, me gusta pensar que soy una investigadora, probando diferentes materiales, técnicas y sus combinaciones, logrando resultados distintos.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Trabajé mucho tiempo en el Taller de Rebeca Mendoza y ahora, desde mi casa, puedo plasmar en el lienzo las ideas que me surgen en cualquier momento del día o de la noche. Ver una idea plasmada en la obra y lograr los resultados esperados me da mucha satisfacción.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Utilizo pinceles, espátulas y mis manos para proponer formas extrañas con distintos materiales, como enduido, arena, cemento, resina y corchos. En general, pinto con acrílicos.

Mi desafío es seguir concretando mis ideas en el lienzo e incorporar técnicas y materiales nuevos, siendo más creativa y diferenciándome del resto. Utilizo distintos materiales y busco texturas diversas para salir del plano del lienzo, dándole volumen a mis obras.

Estoy en continua búsqueda de distintos elementos y texturas para hacer obras únicas e irrepetibles, dejando que la obra fluya. Me expreso a través de los distintos elementos novedosos con un estilo propio.

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Mi próximo proyecto es exponer en el Club Alemán Buenos Aires Centro, con curaduría de Rosana Sodano, durante todo el mes de septiembre. Uno de mis objetivos es exponer en Nueva York y presentar mis obras en distintos países.

Datos de Contacto

Instagram: @karinagalantecernadas