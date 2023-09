Diseño arquitectónico con identidad: Sharon Schonholz y su pasión por transformar espacios

CREDITO CARAS

“Me apasiona acompañar a mis clientes desde el primer contacto, cuando sueñan con cómo se verán sus espacios, hasta la culminación de meses de trabajo, cuando el proyecto cobra vida. Mi enfoque principal se centra en las reformas integrales de casas, departamentos y locales. La filosofía "less is more" es fundamental en mi trabajo”, asegura la Arq. Sharon Schonholz, fundadora del Estudio Holz.

- Esa filosofía "less is more" ¿cómo se refleja en sus diseños?

Se trata de simplificar y economizar elementos en los espacios para lograr claridad y funcionalidad. Reduzco adornos y detalles innecesarios para enfocarme en la esencia del diseño, creando ambientes que son estéticamente atractivos y altamente funcionales y personalizados

- ¿Cómo personaliza sus diseños para cada cliente?

Realizo una búsqueda profunda para entender las necesidades y aspiraciones de mis clientes. Mi objetivo es crear diseños exclusivos que reflejen su estilo y se adapten perfectamente a su estilo de vida y trabajo.

- ¿Cuál siente que es su misión como arquitecta?

Mi misión es transformar hogares y espacios de trabajo en entornos funcionales y estéticamente atractivos. Trabajo en estrecha colaboración con mis clientes para comprender sus objetivos y necesidades, y crear soluciones que reflejen su identidad y optimicen el uso del espacio y los recursos.

- ¿Cómo es el proceso que sigue en su estudio durante las obras?

En el estudio HOLZ, abordamos cada proyecto de manera integral. Desde la etapa de anteproyecto hasta la ejecución de la obra y los últimos detalles, siempre acompañando a nuestros clientes en todo el proceso. Esto incluye el diseño, la selección de materiales y los últimos detalles de la obra, brindando un servicio altamente personalizado y completo.

- ¿Qué la motiva en su trabajo como arquitecta?

Mi mayor motivación es el desafío constante que cada proyecto representa. Cada diseño es único y me impulsa a crecer, aprender y mejorar mis habilidades como arquitecta. Contribuir al bienestar de mis clientes y al avance de mi carrera es mi objetivo diario. Desde mi concepción como arquitecta, aprendí que nuestros hogares son como decía Le Corbusier “La máquina de Habitar”. De este concepto, una de las ideas es que la vivienda debe ser diseñada de manera eficiente, optimizando el uso del espacio y los recursos para satisfacer las necesidades básicas de los ocupantes. Los espacios deben ser organizados de manera lógica y racional, creando un flujo coherente y cómodo. Basándome en ese concepto, organizo los espacios de manera lógica y racional

- ¿Qué la impulsa a seguir adelante en su carrera?

Cada proyecto superado y cada desafío resuelto enriquecen mi experiencia y habilidades. Mi constante búsqueda de mejorar y aprender me motiva a seguir adelante. Contribuir al bienestar de mis clientes y al avance de mi carrera es un impulso constante en mi trayectoria como arquitecta.

www.estudioholz.com

IG: @estudioholz_