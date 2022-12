DISEÑO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

CREDITO CARAS

¿Pusiste una cama King y tu cuarto es de 3x3? o Quizás tu alacena de cocina es un “yenga” de platos y tazas. Si tu living hace las veces de comedor, sala de yoga y zona de reuniones…

Me gustaría presentarte MUETT, una empresa argentina de diseño que crea SOLUCIONES PRACTICAS para optimizar el espacio. En la filosofía “muettica” cada metro vale, y no solo los metros cuadrados, sino sobre todo, los metros cúbicos. Por ejemplo, Si lo que necesitas es liberar espacio en tu alacena podés optar por colocar unas repisas Mag en tu pared o las famosas Alzadas UP que permiten duplicar el espacio de guardado, éstas últimas sin instalación. Para ponerle personalidad a ciertos ambientes como pasillos o detrás del sillón, tenés una serie de estantes minimalistas que combinan con todos los estilos. Libros, colecciones de autitos, cuadrios y vajilla, hay estantes para todos los gustos.

Si sos de los que pierden las llaves, te podría interesar el nuevo concepto que creó esta joven empresa bajo el “BOLSILLO DE PARED” que es básicamente un porta llaves con zona de guardado para ubicar en tu pared todo lo que llevas en tu bolsillo. Dentro de la línea de accesorios los percheros FUN de colores son probablemente el producto más emblemático de Muett, que dicho sea de paso, aparecen de fondo en el primer capítulo de STAR plus El encargado.

Además de la extensa línea de productos de pared, en Muett encontras muebles con ruedas ideales para moverlos y reacomodar el espacio y adaptarlo a distintas situaciones. Además de ser RTA “ready to assemble” que facilita su transporte o guardado en caso de mudanzas. La línea Roller, ofrece una familia de mesas que incluyen escritorios compactos, mesas auxiliares de varias medidas y estanterías. Desde ubicar el televisor, o encontrarle un lugar al microondas y hornito eléctrico, hasta aprovechar el espacio que queda en el bajo mesada del baño recomiendo dar una mirada a esta línea de productos súper prácticos.