Jessica Waisman: “Mi verdadero camino comenzó cuando descubrí el Interiorismo”

Es imposible conocer a Jessica Waisman y que su alegría manifiesta a flor de piel no te atraviese por completo. La primera vez que hablamos, lo hicimos por horas como si el tiempo no transcurriera. Fue una charla telefónica en la que comencé a admirarla aún sin conocerla, por la valentía de dejar un empleo estable, importante, muy redituable y por lo tanto deseado por cualquiera, para dedicarse a lo que internamente le dictaba su alma y su creatividad. El interiorismo y el diseño la esperaban con los brazos abiertos y un futuro exitoso que quizás no se imaginaba. Yo estaba convencida de que al otro lado del teléfono esa voz que me contaba apasionadamente cómo le cambió la vida esa decisión, saldría a través de una sonrisa eterna. Y no me equivoqué: Jessica lleva pegada la sonrisa más amplia y feliz del mundo, que se convierte en un regalo para todos los que nos cruzamos en su camino.

Entrevistando a tantos profesionales y emprendedores que me cuentan sus historias, muchos de ellos encuentran un nexo entre su trabajo y lo que amaban hacer cuando eran niños. Jesica se define como una niña “curiosa e inquieta, con un insaciable deseo de aprender”, que disfrutaba acompañar a su papá a las obras donde trabajaba como arquitecto e interiorista, sin saber aún que esa experiencia compartida iba a ser su gran inspiración. “Durante mis años en la escuela primaria y secundaria, a menudo me preguntaba cuál sería mi verdadera pasión. No me sentía identificada con las aspiraciones de mis compañeros, que soñaban con ser médicos, veterinarios o abogados. Sentía que había algo especial reservado para mí”, recuerda Jesica de sus años juveniles. Como tantos otros chicos que aún no logran vislumbrar su vocación, decidió estudiar en la UBA para ser contadora, pero pronto se dio cuenta que ese no era el camino que deseaba para su vida.

“Mi verdadero camino comenzó cuando descubrí el Interiorismo”, expresa con esa sonrisa iluminada de los que aman lo que hacen. Esa emoción por su profesión que se hace visible en su rostro es la que transmite a sus clientes en cada nuevo proyecto, porque la búsqueda de esa emocionalidad fue su guía desde los comienzos hasta este presente, donde se erige como una referente de las más talentosas del interiorismo.

Jesica, ¿Cómo recordás tus inicios en el Diseño de interiores y qué soñabas en ese momento?

Soñaba con crear algo especial, algo que pudiera emocionar a las personas. Durante mis años en la universidad, empecé a diseñar y montar stands para exposiciones, y fue ahí donde mi pasión realmente despertó. A través de la decoración y el diseño, entendí que podía lograrlo: dar a mis clientes un stand que destacara su marca y que los llenara de orgullo. Con el tiempo, mi trabajo evolucionó hacia la creación de hogares, siempre con el mismo objetivo: emocionar. Me llena de alegría ver la felicidad de mis clientes. Cuando ellos ponen su proyecto en mis manos, siento una gran responsabilidad, no solo laboral, sino emocional. Sé que de mí depende cómo se sentirán en los espacios que creo y los momentos que compartirán en ellos.

Hoy, considero que soy una persona bendecida. Agradezco cada día por poder hacer lo que amo y por vivir de ello.

¿Cuál sentís que fue el punto de quiebre para decidir dejar tu trabajo anterior y dedicarte lleno a tu pasión?

En realidad, sentía que había una parte de mí que estaba adormecida, que era la parte creativa. En mis trabajos en relación de dependencia ocupé puestos comerciales que no tenían nada que ver con lo que yo estaba viviendo por dentro, que era algo que me apasionaba; diseñar, decorar, ver los ambientes, armarlos. Como te contaba, empecé con el diseño y armado de stands hace ya más de 20 años, y me daba cuenta que los stands podían tener notas diferenciales; eso me inspiró a estudiar interiorismo y después a cada vez más profesionalizarme en esto, con casas, locales comerciales y demás que te llevan a un mundo donde podés ser todo lo creativo que quieras.

¿Cómo definirías tu estilo como diseñadora y el servicio que ofreces a tus clientes?

Mi estilo como diseñadora es contemporáneo, me encanta estar atenta a las tendencias del mundo y aplicarlas en mis proyectos. Nosotros diseñamos y fabricamos nuestros muebles bajo la marca de JW Furniture & Design; entre ellos, hay tanto atemporales como modernos. En cuanto al servicio con mis clientes, es la cercanía con la que trabajamos y llegar a conocerlos para que realmente disfruten del proyecto que es su hogar, su local, su empresa. Lo definiría como un estilo súper personalizado en donde la neurociencia y la deco emoción son los protagonistas, para conocer a mis clientes y aplicar todo lo que necesitan los espacios a sus necesidades, gustos y costumbres únicas.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?, ¿Hay alguna parte del proceso que sea tu favorita?

Sí, definitivamente el trato con el cliente es la parte que más me gusta. Conocer, entender con qué proyectos sueñan, sus expectativas y ayudarlos a lograr esos resultados ❤ Esa parte es la que más me gusta. Después lo creativo es claramente para lo que vine a este mundo (risas).

¿Cuál crees que es tu diferencial, eso que hace que tus clientes te elijan, te recomienden o te vuelvan a elegir para otros proyectos?

Me enfoco mucho en el cliente como mi prioridad, en entender sus necesidades y anhelos creando espacios únicos para ellos desde esa perspectiva. También, como brindamos soluciones integrales, tengo la habilidad de ver los proyectos de manera global, desde la obra hasta el diseño y la decoración. Esto hace que el cliente pueda transitar el proceso de la mejor manera posible. Mis clientes me recomiendan siempre, saben que soy incondicional y detallista con mi trabajo y con ellos.

¿Qué sentís que aprendiste en todos estos años de experiencia, eso que te ayudó a ser hoy la profesional que sos?

Creo que todos los días aprendo y sigo aprendiendo. Aprendo a mejorar vínculos, a ponerme en los zapatos del otro, a mejorar los procesos de trabajo. Creo que aprendí un montón de los errores que he tenido y me hicieron justamente reparar en cosas importantes, que tal vez son parte del proceso. Hoy soy una agradecida a la vida por tener la oportunidad de trabajar de lo que amo y mejorar cada día.

¿Qué te dirías a vos misma?

Algo muy importante: Ser agradecida. Que disfrute siempre con humildad el camino y no solo el resultado. También me diría que “para atrás ni para tomar impulso”, ¡que todo lo mejor siempre está por adelante!

¿Y si miras hacia adelante, qué te gustaría lograr?

Quiero ser inspiración, para mis clientes, colegas y afectos. Ser una marca reconocida asociada al buen gusto y calidad.

Ella quizás no lo sabe, pero ya lo es.

