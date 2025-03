Le Maison Deco Home: Un Sueño Hecho Hogar

CREDITO CARAS

Le Maison Deco Home nació del deseo de madre e hija de crear un espacio propio, donde cada producto llevara consigo una historia, una emoción y una esencia única. Marisa, con su experiencia en producción televisiva, aportó su mirada sensible y su capacidad para contar historias a través de los objetos y los aromas. Tamara, con su pasión por el diseño, sumó su amor por las texturas, los colores y la estética.



Juntas, han logrado construir una marca que no solo ofrece velas de cera de soja, brumas textiles y difusores, sino que también invita a las personas a conectar con su hogar de una manera más profunda. Su misión es clara: brindar productos que transformen espacios en refugios cálidos y personales, sin dejar de lado el compromiso con la sustentabilidad y el consumo consciente.



Cada pieza de Le Maison Deco Home es creada con materiales naturales, evitando plásticos innecesarios y respetando el equilibrio entre belleza y funcionalidad. No se trata solo de decorar, sino de generar sensaciones y experiencias que hagan de cada casa un verdadero hogar.



El sueño de Marisa y Tamara sigue creciendo, con la visión de expandirse y seguir transmitiendo su mensaje a más personas. Porque en cada vela encendida, en cada aroma que envuelve un ambiente, hay un pedacito de ellas, de su historia y de su amor por lo que hacen.

Datos de Contacto

Dirección: Estrada 2596, Villa Maipú, San Martín

Teléfono: 1168299460

Instagram: @lemaison.decohome