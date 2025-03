SMR ARQUITECTURA: Transformando espacios con pasión y funcionalidad

CREDITO CARAS

¿Cuales son los pilares fundamentales del Estudio?

SMR Arquitectura pone el foco en cuatro pilares fundamentales para transformar cada espacio en un lugar único: reformas integrales, diseño de interiores, mobiliario a medida y un completo servicio de lighting design que se integra con soluciones de domótica. Este abordaje integral permite a Sabrina y Leandro optimizar cada detalle, logrando ambientes donde estética, tecnología y bienestar se fusionan en perfecta armonía.

¿Cómo te preparaste para tu carrera como arquitecta?

Durante mi formación en la Universidad de Belgrano, me propuse no solo alcanzar la excelencia académica, sino también empaparme de las mejores prácticas del mundo del diseño. Obtener la máxima calificación en mi tesis y ser invitada a formar parte del cuerpo docente me impulsó a querer compartir mi conocimiento y a la vez me permitió profundizar el contacto con distintos enfoques creativos.

¿Qué te motivó a fundar SMR Arquitectura en 2008?

Desde el principio, sentí que la arquitectura debía ir más allá de lo estético. Mi idea fue fundar un estudio que entendiera la importancia de crear espacios que reflejen la forma de vivir de cada persona. Con el tiempo, SMR Arquitectura creció y pasamos de la visualización arquitectónica a concebir proyectos integrales de reformas y diseño de interiores, siempre guiados por la misma filosofía: armonizar la funcionalidad con la belleza.

¿Cómo influye la asociación con Leandro Roberto Codino en el crecimiento de SMR Arquitectura?

La llegada de Leandro le aportó al estudio una mirada fresca y sumamente innovadora. Él se especializa en Lighting Design y domótica, áreas que complementaron a la perfección nuestro servicio de diseño integral. Gracias a su liderazgo en el área comercial y su dominio de la tecnología aplicada a la iluminación, hoy podemos ofrecer soluciones personalizadas que generan bienestar y potencian la experiencia de cada espacio.

¿Cuál es el secreto detrás del éxito en SMR Arquitectura?

El secreto está en la combinación de escucha activa, conocimiento técnico y pasión por los detalles. Nos involucramos al máximo con nuestros clientes, tratando de entender su estilo de vida, sus necesidades y sus gustos. Esa cercanía se traduce en proyectos donde cada elemento cumple su función y contribuye a una experiencia plena, ya sea mediante la elección de materiales, la disposición de los muebles o la implementación de tecnologías de vanguardia.

¿Qué objetivos tiene SMR Arquitectura para el futuro?

Queremos seguir expandiéndonos a nivel nacional e internacional, llevando nuestro enfoque integral a más hogares y empresas. Cada vez más clientes nos buscan para proyectar y reformar espacios en distintos países, lo que nos llena de orgullo. A futuro, buscamos ampliar aún más esos horizontes y continuar perfeccionando la forma en que combinamos diseño, tecnología y sostenibilidad en cada uno de nuestros proyectos.

¿Qué consejo le darías a jóvenes arquitectos?

Que se animen a experimentar y aprender de cada proyecto, pero, sobre todo, que conserven la pasión. No solo se trata de incorporar lo vivido en cada obra, sino también de estar en constante búsqueda de nueva información o tendencias que les resuenen. La tecnología avanza a pasos agigantados y la arquitectura debe acompañar ese crecimiento sin perder su esencia humana. Mantener la curiosidad y la empatía con el cliente les permitirá crear soluciones realmente innovadoras y significativas.

