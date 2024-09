Liderazgo situacional en Bienes Raíces: La Visión de Andrea Galeano

CREDITO CARAS

Andrea Galeano, una apasionada agente de bienes raíces y Team Leader de Remax Bosque comparte cómo ha logrado integrar su carrera de Coach ontológico profesional, para transformar su carrera y la de su equipo. En esta entrevista, revela los desafíos del liderazgo y las tendencias actuales del mercado inmobiliario.

Hace diez años, Andrea Galeano se encontraba en un momento de estancamiento en su vida, buscando formas de mejorar su calidad de vida. Fue entonces cuando descubrió el coaching ontológico, un encuentro que cambiaría su rumbo. “Desde entonces, el coaching es mi estilo de vida.

Cuando decidí emprender, entendí que el coaching sería mi aliado, y hoy lo uso cada día para acompañar a mis clientes y equipo,” explica Andrea.

Como Team Leader en Remax Bosque, Andrea enfrenta diariamente el desafío de liderar un equipo en un mercado en constante cambio. “Uno de los principales desafíos es internalizar que no todos se sienten cómodos con el Coaching Ontológico (es mi estilo de vida, no el de ellos), porque te invita a revisar tu SER profundamente. Por eso me especialicé en Coaching Ejecutivo para poder adaptarme al perfil de cada miembro y desafiarlos a encontrar su mejor versión.”

Una experiencia que destaca Andrea es la de un cliente que tenía problemas económicos y estaba muy apegado a su propiedad porque pertenecía a sus padres. “Su actitud cambió rotundamente cuando le pregunté: ‘¿Qué sería diferente en tu vida si hoy vendes esta propiedad?’. El coaching te invita a revisar el presente para impulsarte al futuro.”

En cuanto a las tendencias actuales en el mercado inmobiliario, Andrea menciona la importancia de la digitalización y la personalización del servicio. “Uno de los activos más importantes que tenemos actualmente es el tiempo, por eso estamos incorporando Inteligencia Artificial para poder darle a nuestros clientes un servicio más dinámico. Sabemos que Argentina es un mercado que cambia constantemente, y en estos tiempos hemos aprendido a adaptarnos más fácilmente.”

Datos de contacto:

- Email: [email protected]

- Instagram: @andreagaleano.team.remax

- Teléfono: 2267-5117-24