Los Countries, una respuesta a la inseguridad por Estudio Yacoub

CREDITO CARAS

Desde hace varios años, se vienen imponiendo en nuestra sociedad, en un principio lo hicieron como respuesta a la inseguridad, grandes cercos, perímetros vallados , CIUDAD FEUDAL remontándonos a la historia, la semejanza es lógica y digo que lo es, porque en ese entonces, el objetivo de cercar las ciudades era para defenderse de las invasiones, y por consiguiente de las guerras, y actualmente es una respuesta a la inseguridad, una premisa no resuelta, un desafío para quienes tienen la importante responsabilidad de brindarle a cada ciudadano la libertad, consecuencia de la seguridad.

Pero los countries no solo fueron gestados con ese fin, son ejemplos de urbanizaciones inteligentemente diseñadas, ese es mi motor a la hora de proyectarlos, manzanas pensadas en base a lotes en donde no existen las medianeras, no al famoso CORAZON DE MANZANA, ejemplo vasto y suficiente de las ciudades históricamente abatidas por los procesos históricos, defensas de invasores, de guerras.

El desarrollador debe dotar de servicios, de infraestructura, luz, agua, cloacas, pavimento etc, por consiguiente son varios procesos y o estudios antes de la puesta en escena, impacto ambiental, estudio topográfico, y una cuestión no menor, la rentabilidad del proyecto, valores justos de mercado, financiaciones, brindarle al cliente la posibilidad de acceder al emprendimiento.

En nuestra empresa tratamos de sostener los valores mencionados en párrafos anteriores con el afán de generar un desarrollo exitoso, actualmente estamos delineando los últimos detalles de un country propio, desarrollado en 17 hectáreas, con lotes de 800 metros cuadrados, todo ello acorde a la ordenanza vigente. La ubicación debe contemplar la conexión con centros urbanos y un tema no menor es el equipamiento comercial, los barrios cerrados no pueden ser islas en el desierto, deben conocer las necesidades básicas. De abstraerse del entorno, no teniendo como condición lo dicho anteriormente, se debe diseñar el zócalo comercial que mínimamente contemple los comercios básicos, o sea es un desafío mayor a la hora de emprender. Hago hincapié en estas cuestiones para soslayar dudas y comprometer al desarrollador con la sociedad, porque no se trata de solo diseñar y calcular la rentabilidad, ES COMPROMETERSE CON LA SOCIEDAD, crear soluciones y no problemas futuros. Nosotros los empresarios, nos jugamos la piel a la hora de tomar decisiones de inversiones rentables, por ende no podemos embarcarnos ni aventurarnos en proyectos no mentados, no estudiados, y perjudicar al pequeño inversor que sueña con su vivienda y el bienestar de su familia.

Actualmente en la provincia de Buenos Aires, existen varios barrios cerrados con excelentes equipamientos y conectados con la trama urbana por autopistas y o rutas, le brindan al ciudadano calidad de vida, el contacto directo con la naturaleza, le ofrecen la posibilidad de tener servicios que la ciudades en si no contemplan, son PALEATIVOS DE LA REALIDAD, soluciones inmediatas resueltas por el empresario, que muy a pesar de no ser reconocido como lo que es en realidad, BENEFACTOR DE LA SOCIEDAD, sigue invirtiendo en su país, creando fuentes de ingreso y recursos que por lógica vuelven a la sociedad, ese es el objetivo predominante del negocio .

Es el mayor deseo de mi empresa, nunca detener la máquina de emprender, que las instituciones y/o reparticiones públicas no sean un impedimento para desarrollar, que muy por el contrario trabajen codo a codo con el empresario, en un todo para beneficio del consumidor final, los countries y o clubes de campo llegaron para instalarse, eslabones de las urbes.

SOLUCIONES AL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES NO DISEÑADAS CON ANTELACIÓN.

Estudio Yacoub

Tel 221 677 3249

[email protected]

@estudioyacoub_constructora