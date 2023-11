CREDITO CARAS

Matías, ¿cómo surgió la empresa?

A comienzos del 2022 post pandemia nos reinventamos creando luxurycavadesign, previamente teníamos una empresa metalúrgica con más de 12 años de trayectoria. Las redes sociales ocuparon un rol preponderante y a través de ellas proponiendo nuevos desafíos llegamos a un cliente que necesitaba modificar la estética de su local (Wine Tasting Room). Y allí, algo especial se despertó en mí, algo difícil de explicar. Ese lugar ese olor particular la historia de tras de cada botella movilizaron y despertaron esto que actualmente desarrollamos en cada proyecto con tanto amor y pasión.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Wine storage, soluciones y almacenamiento para la guarda del vino a través de un estilo industrial Europeo, desarrollamos cabinas, salas, sótanos, bodegas, entre otros. Haciendo de ellas un trabajo único y brindando en cada proyecto la solución que el cliente necesita para hacer un hermoso garaje para el cuidado de cada botella hasta el último detalle.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Siendo auténtico y fiel a las convicciones que tiene el equipo de trabajo en cada proyecto, dando a diario pequeños pasos que nos conducen a objetivos más grandes lo cual estos a corto plazo suelen ser más satisfactorios a la hora del resultado final, así podemos abordar con mayor solución trabajos más complejos y cada desafío que se presenta supera al anterior y eso es lo que los convierte en únicos.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

La competencia para nosotros es cada proyecto que se nos presenta y es lo que nos hace superarnos todo el tiempo, ya que en cada uno de ellos vamos volcando más experiencia, conocimiento, técnica, etc.

No dejamos de aprender nunca. Para nosotros cada creación es como darle vida a un hijo y no sabes cómo nos emociona presentarlo al mundo.

Con respecto a los colegas así me gusta llamarlos, siempre prevalecen mis mayores respecto hacia ellos y a su trabajo. Encontré en este maravilloso mundo personas muy buenas y generosas.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada ya que el resultado obtenido nos marca todo el tiempo que el camino es este. No dejamos nunca de aprender y no solo somos creadores de cavas de vino sino que en cada trabajo ponemos el corazón para enaltecer las historias que hay detrás de cada botella.

Datos de contacto

Mail: [email protected]

Celular: 11-3376-1746

Facebook: Luxurycavadesign

Instagram: @Luxurycavadesign