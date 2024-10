Mirtha Otazua: Pintar con el alma

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde pequeña, he sentido una afinidad por las artes plásticas. Siempre me han fascinado. Sin embargo, el punto de inflexión que me llevó a dedicarme más profundamente a esta actividad fue la enfermedad de mi hijo mayor. En medio de esas circunstancias difíciles, el arte se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía cobijarme y experimentar una sensación reparadora. Durante esa etapa, mis pinturas fluían desde mi inconsciente, expresando lo que sentía de manera visible.

En cuanto a mi estilo artístico, no puedo encasillarlo en una sola propuesta. Al igual que la vida misma, todo está en constante movimiento y relación. Mi trabajo es una mezcla de realismo (representación objetiva de la realidad), que se entrelaza con elementos de surrealismo (teoría del inconsciente y lo irracional para transformar la vida), a veces combinado con toques de arte pop. Los diferentes estilos coexisten y se entrelazan en cada obra que creo. Mi enfoque se centra en pintar mujeres y abordar tres ejes: género (en todas sus diversidades), el ambiente (a través de los lienzos que sostienen la obra) y los derechos humanos y la salud mental.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Mi espacio de trabajo es un mundo que me permite sumergirme y tocar lo sagrado. Es el momento y el lugar donde, a través de la creación, me reinvento. Doy origen a una obra llena de colores, donde el inconsciente se manifiesta y se repara mientras pinto. Esa obra, ese mundo que he creado, me envuelve y me recrea, llenándome de vida y colores.

En ese acto, mis dedos piensan. Mi cuerpo va más allá de la razón. Esto me lleva a reflexionar sobre cómo el cuerpo y la mente son dos extensiones de una misma entidad. El cuerpo siente, y la mente le da forma a esa sensación mediante imágenes. Cuando lo profundo se encuentra con el arte, siento que toco algo en el orden de lo sagrado. Alguien me dijo que esto podría ser… ‘la eternización’

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras?

Utilizo diversos soportes para mis obras. A veces, empleo lienzos de tela. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, me he planteado cómo puedo relacionarme de manera responsable con el medio ambiente y contribuir al cuidado de la naturaleza. Así que comencé a experimentar con la creación de lienzos a partir de bolsas de plástico desechables, las mismas que recibimos en supermercados y otros lugares. Estas bolsas tardan aproximadamente 150 años en degradarse, más tiempo del que vive una persona.

En mi proceso de investigación, he ido ensamblando lienzos utilizando bolsas de plástico recicladas, fusionándolas mediante calor. Cada lienzo de plástico tiene dimensiones de 1 metro por 80 centímetros y está compuesto por 21 o más bolsas recicladas. Es asombroso cómo de la basura surge la belleza. Sobre estos lienzos, pinto utilizando una fórmula experimental, con la ayuda de un amigo químico que me proporciona datos. La magia ocurre cuando transformamos lo descartado en algo artístico y significativo.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

En la actualidad, estoy involucrada en proyectos de triple impacto que fusionan el arte y el medio ambiente. En septiembre, tendré una exposición en San Telmo, y a finales de año o principios del próximo, otra en Córdoba, específicamente en Villa Carlos Paz, una ciudad que se está transformando hacia la sostenibilidad.

A través de mis obras, mi objetivo es generar una sensibilidad transformadora mediante el arte, utilizando esta herramienta como medio de transformación. Actualmente, estoy finalizando una obra compuesta por 22 mujeres que defienden los derechos de la salud mental. Estas pinturas se sostienen sobre soportes de placas radiográficas de 1m x 80 cm. Además, tengo la intención de acercarme a pinturerías para explorar la posibilidad de obtener materiales adecuados para pintar sobre lienzos de plástico, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.

