Romantique Chic: nada se pierde todo se transforma

¿Cómo nace este emprendimiento de Tapicería y Reciclado?

Nació hace ya 5 años cuando tuve que comprar los muebles al departamento que nos mudamos con mi marido.

Descubrí que me encantaban los muebles antiguos, pero me los imaginaba reciclados o intervenidos. Fue así que empecé a comprar todo tipo de ofertas hasta que no entraba ni un alfiler en nuestro departamento.

Comencé a capacitarme en todo tipo de talleres y cursos…aprendí muchas técnicas, lo último que agregué fue: Tapicería para complementar lo aprendido. Luego un día el ojo entrenado de mamá me llevó a lo que hoy es mi taller. Así nació Mí amado Romantique Chic.

Comencé a vender esos muebles a los cuales le había puesto toda mi pasión…luego los clientes comenzaron a pedirme restauraciones a pedido. Y más adelante agregué talleres donde vuelco todo lo aprendido a mis alumnas.

En los primeros 2 años me repartí entre mi trabajo en relación de dependencia y mi taller; fueron 2 años de mucho esfuerzo.

Hasta que vino Emma -mi hija- ella fue el impulso para dedicarme íntegramente a lo que me apasiona. Hoy soy feliz trabajando de lo que amo.

Gime... ¿Qué te identifica?

Si bien me identifico con el estilo y delicado, voy y vengo buscando distintos estilos sin perder mi esencia.

¿Qué estilo volcás en cada trabajo?

Siempre trato de volcar mi estilo sutil y Romántico, pero no a todos les gusta lo mismo que a mi. Así que lo sugiero pero el cliente es quien elige.

¿Qué tratamientos le soles brindar a cada mueble?

Cada mueble que entra al taller necesita tratamientos distintos en cuanto a su estado y condición.

He realizado por ejemplo: tapizados en los cuales tuve que retirar por completo su interior y trabajar sobre su estructura desde cero. Otros en cambio sólo tuve que renovar su color.

A cada mueble que se va lo siento tan mío …que creo que son mi hijos. De hecho son mis creaciones.

¿Qué enseñas en tus talleres?

En mis talleres vuelco toda mi experiencia…no me guardo nada. Me gusta que mis alumnas aprendan con las herramientas verdaderas y no con tutoriales superficiales.

¿Por qué consideras que te eligen?

La mayoría de los clientes que vienen a mi taller conocen mis trabajos…ya sea por lo que ven en mis redes o porque fui recomendada de alguien a quien le realicé uno. Simplemente por como trato sus tesoros.

¿Qué soñas a futuro con este proyecto?

Espero seguir creciendo, evolucionando, y poder sortear metas hasta lograr consolidarme completamente! El camino emprendedor es difícil. Pero si amas lo qué haces, solo es cuestión de enfocarse!!

Para contacto: Teléfono 1122965592 - Correo romantique-chic@outlook.com.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.