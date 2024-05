Soledad Lacorte apasionada por las texturas y la experimentación con diversos materiales y técnicas

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte a las artes visuales y a la docencia?

Desde que era muy chica supe que quería dedicarme al arte. Para mí, fue algo muy natural cuando tuve que elegir qué iba a estudiar, y no tuve dudas. Así fue como me anoté en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de donde me recibí como profesora de Pintura. Luego realicé la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional del Arte. A la par de mi recorrido artístico, siempre amé la docencia, me dedico desde hace muchos años, tanto a nivel universitario como en mi taller particular. La enseñanza me permite compartir mi pasión por el arte, inspirar a otros y mantenerme en constante aprendizaje a través de la interacción con mis alumnos.

¿Qué podés decir de tu proceso artístico, de las técnicas y los materiales que utilizas?

Mi proceso artístico está profundamente enfocado en la expresión de vivencias y situaciones internas, poniendo mucho énfasis en el tratamiento del color. Me apasiona la textura y la experimentación con diversos materiales y técnicas. Algunos de estos son el papel, el collage y las técnicas mixtas.

Disfruto del desafío de combinar elementos diversos para que dialoguen entre sí y convivan de manera armoniosa. Por ejemplo, utilizo relieves con enduido, telas, cintas y dorado a la hoja para crear texturas ricas y evocativas. Actualmente, estoy explorando la termofusión de bolsas plásticas, entretejiéndolas para descubrir nuevas posibilidades expresivas y ampliar la escala de mis obras. Este proceso me permite jugar con la translucidez, creando capas y profundidades en mi trabajo.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo y qué te motiva a dar clases en tu taller?

Mi taller es el espacio donde todo es posible para mí, un lugar donde me conecto y me concentro en los procesos creativos. Está dedicado exclusivamente a actividades artísticas, a dar clases y a desarrollar mis obras. Cada rincón está diseñado para inspirar creatividad y está en constante transformación, reflejando mis procesos y exploraciones.

Al estar dedicado exclusivamente al arte, puedo darle un toque personal y hacer que cada espacio tenga su propio carácter e invite a conectar con los procesos creativos, el color y el descubrimiento. Reúno materiales que luego utilizo en las clases y talleres, creando un entorno lleno de recursos para la experimentación.

En mi taller, ofrezco clases presenciales y online. Este año, he comenzado a realizar workshops y actividades vinculadas al arteterapia . Me motiva ver cómo estas actividades no solo fomentan la creatividad, sino que también facilitan la introspección y el crecimiento personal. Es gratificante ver a mis alumnos descubrir nuevas facetas de sí mismos a través del arte.

¿Qué proyectos tenés en marcha y qué objetivos te proponés para el futuro?

Este año está dedicado a la investigación, un aspecto que considero tan importante como la obra misma. Estoy inmersa en un proceso de clínica de arte, investigando y explorando nuevas materialidades que me permitan ampliar la escala de mis trabajos y encontrar nuevas perspectivas.

Actualmente, estoy trabajando con bolsas plásticas que reutilizo a través de la termofusión, desarrollando obras con este material. Estoy en un proceso de expansión, explorando las posibilidades y narrativas que este material puede ofrecer. La reutilización de las bolsas plásticas no solo me permite experimentar con nuevas texturas y formas, sino que también añade una dimensión de sostenibilidad a mi trabajo.

Además, estoy planeando una serie de exposiciones y colaboraciones con otros artistas para compartir los resultados de mi investigación y expandir mi red creativa. A largo plazo, me propongo seguir integrando mis prácticas artísticas con la docencia y el arteterapia, explorando nuevas formas de utilizar el arte como herramienta de transformación personal.

