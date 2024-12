Tienda Natural Sann

CREDITO CARAS

1) Tu marca está creciendo y queremos saber qué acciones realizas para posicionarla en el mercado. ¿Creas nuevos productos? Contanos ¿qué los hace especiales?

Sí siempre estoy creando y pensando nuevos modelos de velas para brindarles en la tienda y eso me pone muy contenta como en este momento poder contarles que van a encontrar en la tienda www.tiendanaturalsann.com.ar, una nueva línea de velas de soja aromáticas inspiradas en la magia de la Navidad pensadas para crear un espacio cálido lleno de unión y alegría porque es ahí, en ese preciso momento que me encanta estar presente iluminándolos con la llama de mis velitas. Mis velas están creadas 100% con insumos de primera calidad.

Soy muy cuidadosa del proceso de creación, pienso en cada detalle y utilidad de mis productos.

Mis modelos son originales, no van a encontrar otro igual en el mercado; en este caso presento la nueva colección que nace de la inspiración del Espíritu de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Queremos que cada una de nuestras velas sea más que un producto, queremos que sean parte de momentos de felicidad que ilumine corazones y hogares en estas fechas tan especiales. Porque al final, no solo vendemos velas, sino momentos de paz y calidez que quedan en la memoria para siempre.

2) Sabemos que la colaboración está en el corazón de muchas marcas exitosas. ¿Has trabajado recientemente con otros emprendedores o marcas? Cuéntanos más sobre esas experiencias:

Recientemente, tuvimos la oportunidad de colaborar con @lolamora_diseno, una marca de diseño textil que comparte nuestra pasión por la creación de productos de calidad que embellezcan los momentos simples.

La dueña de la marca, es una amiga se llama Mica; ella siempre está en búsqueda de textiles de la mejor calidad para sus perfectas creaciones.

Con esos sueños que nos motivan, pensamos juntas unir nuestras habilidades y crear algo verdaderamente especial, sencillo y accesible para nuestras comunidades y que todos puedan contar con una opción para embellecer sus Mesas de Navidad y Año Nuevo o para regalar.

Armamos combos únicos y hermosos que combinan mis velas artesanales con sus diseños textiles ambos de primera calidad.

Lo que más me gustó de esta colaboración fue la oportunidad de trabajar con alguien que comparte mi pasión por la creación y la belleza. Con ella nos apoyamos mutuamente para darle vida a esta idea. Fue un placer trabajar juntas y ver cómo nuestras ideas se convertían en realidad.

3) ¿En qué te inspiras para crear nuevos productos y cómo logras conectar con las tendencias actuales?

En mi taller, me esfuerzo por crear velas que sean verdaderamente especiales. Busco combinar la simplicidad con la elegancia, creando modelos modernos que se destaquen por su originalidad.

Además de crear velas para encender su llamita, he creado velas de molde que no poseen envases. Estas velas de molde son exclusivas para Deco Navideña.

También van a encontrar Velas largas, velas torzadas y bombones aromáticos para encender en los hornitos junto a las velitas de noche.

En esta temporada también incorpore combos de sahumos de lavanda y citronella para el bienestar de toda la familia.

Deseo que cuando adquieren un producto de mi tienda sepan que van a adquirir una experiencia que les va a otorgar paz, alegría, salud y seguridad.

4) ¿Cuál es el consejo más importante que te gustaría dar a otras mujeres que están empezando su propio negocio o emprendimiento?

Mi consejo sería 'no tengas miedo de soñar e ir por tus sueños’'. Como emprendedora, es importante creer en ti misma y en tu visión, y no dejar que el miedo o la duda te detengan. También es importante ser auténtica y fiel a tus valores y pasiones, y no intentar imitar a otros. La autenticidad y la originalidad son clave para destacarte en un mercado competitivo.

5) ¿Cuál es el secreto detrás de tu emprendimiento? Tenes algún tipo de ayuda?

No puedo ser más afortunada, mi familia me ayuda mucho, ellos son mi fuerza; mi esposo me motiva siempre a crecer e ir por mis sueños y me ayuda a crear esas experiencias que puedo brindar en mis productos él me da siempre su visión y su opinión que es muy importante para mí, como así también la opinión de mi hijo quien con su joven perspectiva y, creatividad me ayuda con mis redes para que yo pueda conectar con mis seguidores, clientes y mostrar mis más hermosas creaciones.

Me siento profundamente agradecida de tenerlos. Ellos son todo para mi. Me ayudan y escuchan día a día.

Les agradezco por confiar en mis sueños.

También cuento con un grupo de mujeres hermosas Emprendedoras que comparten mi pasión por hacer velas.

Entre nosotras nos asesorarnos regularmente, nos consultamos, motivamos y cuidamos brindandonos datos valiosos sobre materias primas, insumos y todo lo relacionado a mejorar la creación de velas.

Este grupo de mujeres me ha brindado el apoyo emocional y práctico que necesito para superar los desafíos. A Ellas todo mi cariño y reconocimiento por su constante entrega desinteresada. No es habitual encontrar grupo de buenas mujeres que se unen para potenciarse entre sí, entregando su tiempo y sabiduría sin esperar nada a cambio. Soy agradecida de tenerlas.

7) ¿Queres dar algún otro especial agradecimiento?

Sí además quiero dejar especial mención y agradecimiento a Mica de @estudiofragataph que es la Fotógrafa que en mis últimas creaciones se ha dedicado con cuidado y dedicación a escucharme acerca de lo que quiero transmitir con cada una de mis velas y a través la lente de su cámara siempre ha logrado capturar la real esencia de mis velas.

8) ¿Cómo podemos adquirir tus velas?

Pueden adquirir todos mis productos y la experiencia que ellos les brindan en www.tiendanaturalsann.com.ar o por mensaje privado en @tiendanaturalsann.

¡Los esperamos a todos!

En estas Fiestas les deseo Felicidades de corazón