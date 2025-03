Tu Hogar, tu historia: el diseño que va más allá de la estética

CREDITO CARAS

"Desde siempre, el diseño ha sido una extensión de mi misma. Soy Paola Garro, diseñadora de interiores, y mi pasión no es solo crear espacios hermosos, sino darles vida, personalidad y funcionalidad. Mi trabajo es mucho más que un oficio; es una forma de conectar con las personas y entender sus sueños, sus emociones y sus historias."

¿Cómo tus primeros pasos en esta profesión?

Mi camino hacia el diseño de interiores comenzó desde pequeña, cuando me di cuenta de lo mucho que disfrutaba transformando espacios. Siempre me fascinaba la manera en que un ambiente podía influir en cómo me sentía, y eso me llevó a explorar cómo los colores, las texturas y las formas pueden cambiar por completo la atmósfera de un lugar.

¿En qué consiste tu propuesta?

Ofrezco soluciones integrales en diseño de interiores, que van desde la creación de ambientes funcionales hasta la selección de cada detalle que hará que un espacio se sienta personal. Mi enfoque es personalizado, ya que creo firmemente que cada cliente es único y cada espacio tiene su propio lenguaje. Ya sea para una reforma completa o para un pequeño toque de estilo, mi misión es hacer que cada rincón refleje la esencia de quienes lo habitan.

¿Cuál es tu objetivo hoy?

Quiero seguir perfeccionándome, descubrir nuevas formas de integrar la sostenibilidad y la tecnología en los diseños, pero, sobre todo, seguir poniendo el corazón en cada proyecto. Mi meta es que cada espacio que diseño no solo sea un reflejo del presente, sino también una proyección del futuro, donde las personas puedan sentirse verdaderamente ellas mismas.

¿Qué te convierte en una alternativa distinta?

Lo que me distingue es mi enfoque profundamente humano. No solo me interesa cómo se ve un espacio, sino cómo se siente. Para mí, el diseño es una forma de empatía: escuchar, comprender, sentir lo que el cliente necesita y trabajar codo a codo para darle vida a sus sueños. Cada proyecto es un viaje compartido y, como tal, nunca es igual a otro. Esa atención personalizada, esa dedicación exclusiva, es lo que me permite crear algo verdaderamente único.

Si tuvieras la oportunidad de volver a iniciar el recorrido… ¿cambiarías algo?

Si pudiera empezar de nuevo, lo haría sin miedo a los desafíos, con la misma pasión, pero tal vez sin esperar tanto para lanzarme a ser yo misma y confiar en mis ideas. Hoy sé que cada paso, cada error y cada éxito me han llevado a ser la diseñadora que soy, y por eso valoro el camino recorrido.

Contacto:

[email protected]

IG: paolagarro_interiorismo

2657-556872