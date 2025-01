Uno de los servicios que ofrece Estudio Sustenta® es el modelado 3d y renderizado, a través de Sustenta 3D

CREDITO CARAS

¿Cómo se hace un render?

Es un proceso donde se utilizan diferentes programas. En primera instancia se realiza el modelado tridimensional (maqueta electrónica) del espacio, vivienda o edificio que se quiere mostrar. Cuanto más detallado sea un modelo, mejor será el resultado final.

Luego se trabaja con un segundo software para ubicar cámaras, es decir, configurar los puntos desde donde se captarán las imágenes; la iluminación y texturizado, utilizando materiales y luces que simulan las propiedades físicas reales (potencia y temperatura lumínica, brillos, reflejos y rugosidades en el caso de los materiales, etc.). Las luces pueden representar fuentes naturales (sol, luna), artificiales o combinaciones de ambas. Las texturas representan los materiales reales (pisos, pinturas, hormigón, piedra, ladrillo, vidrio, metales, telas, plásticos, terreno natural, etc.). Por último, se agregan objetos para equipar y decorar cada imagen (muebles, árboles y plantas, vehículos, electrodomésticos, cuadros, esculturas, etc.).

Hecho esto, se configura el motor de render y se obtienen las imágenes, que luego se someten a un proceso de postproducción con un tercer software para reforzar detalles. El resultado son imágenes fotorrealistas que generan impacto visual, y que muchas personas califican como “fotos” (exactamente el resultado buscado).

¿Para qué se usan los renders?

Se utilizan como parte del proceso de un proyecto de arquitectura o diseño interior, permitiendo probar diferentes opciones de volumetrías y materiales. En nuestro caso, los utilizamos de esta forma en nuestros propios proyectos, y para clientes externos.

Para constructoras, desarrolladores e inmobiliarias, permiten iniciar la venta de un proyecto incluso antes de comenzar la obra, y esto por un costo muy inferior a montar y equipar unidades-modelo; produciendo un impacto muy positivo en el balance financiero de un desarrollo.

Para arquitectos, ingenieros y diseñadores de interiores, permiten mostrar sus ideas a sus clientes con imágenes de alto impacto, direccionadas al perfil específico de cada cliente.

¿Cómo se puede contratar el servicio de modelado y renderizado?

Contactando a Estudio Sustenta® por cualquiera de sus medios, nosotros lo asesoraremos sobre la mejor opción para sus necesidades. Ofrecemos garantía de satisfacción y bonificaciones por volumen de trabajo.







Arq. Fernando Dalmasso

[email protected]

www.estudiosustenta.com.ar