CREDITO CARAS

Eva, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Soy de Rada Tilly Chubut, una zona petrolera en donde los colores no son parte del paisaje, que de por sí, es algo hostil y monocromático. Luego de muchos años trabajando en la industria petrolera, especializándome y destinando mucho tiempo para seguir desarrollándome en la empresa decidí priorizar ser mamá.

En el 2016 mi sector vivía una reestructuración y haber expuesto mi intención de ser madre me costó caro. Mis viajes a Buenos Aires para los tratamientos de fertilidad no encajaban con los planes de la empresa que necesitaba personas “full time”, terminando en mi desvinculación de la compañía y de la industria.

Los días se volvían interminables, y gracias a mis seres queridos y principalmente a mi esposo y mi psicóloga (una mentora para mí) empecé a redescubrirme. Y el detonante fue un libro llamado: “Nunca es demasiado tarde para ser un artista”.

Nunca había desarrollado mis habilidades manuales hasta que aprendí: tapicería, costura, restauración de muebles y colorimetría. Todo eso como una nueva profesión a los casi 40 años.

Lo que no conseguía por un lado (ser mamá), la vida me lo devolvió con mi pequeño emprendimiento que crecía todos los días. Eva Cid comenzó a conocerse localmente gracias a productos y trabajos que fueron reconocidos por mis clientas, incluso en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

En 2019 una nueva oportunidad apareció, mudarnos a Tigre en Buenos Aires. No me conocía nadie, pero eso no importó. Conocer personas muy especiales y creativas me desafió e inspiró aún más y me dio mayor impulso.

Luego de casi tres años de dar clases y embellecer las casas con muebles restaurados, decidí reconvertirme una vez más dando vida a White and Vivid.

¿Qué características tiene la marca y cuáles son los productos que brinda al público?

White and Vivid combina el blanco (que significa luz, calidez y delicadeza) y lo vivido (que denota experiencia, firmeza y entereza).

Revaloro muebles y objetos antiguos sumado al propósito ecológico e incorporando un toque de lo nuevo y fresco de nuestro tiempo. Todo eso en conjunto, para vivir de forma slow.

Mis mates reúnen, mis sillones y sillas abrigan visitas, mis floreros generan halagos.

No busco que mi público se llene de cosas, busco que con esas cosas se creen momentos mágicos.

Cuando me preguntan que es emprender para mí, me gusta decir que no es solo dinero. Emprender es la sumatoria de: perdonar, olvidar, ser libre, crear, sonreír más y entender que nunca es demasiado tarde para ser un artista.

Datos de contacto:

Instagram: @whiteandvivid

Celular: +5492974185390

Mail: [email protected]