Transformando Espacios, transformando vidas por Arq. Pedro Agulló

Desde que comencé mi carrera como arquitecto en 2015, mi pasión por diseñar espacios ha sido constante. Sin embargo, con el tiempo descubrí que mi deseo de construir no solo estaba limitado a lo físico. Me di cuenta de que las personas también necesitan bases emocionales y mentales firmes para poder crecer.

Fue este descubrimiento el que me llevó al mundo del coaching, un campo en el que he encontrado una nueva manera de impactar la vida de las personas. Como arquitecto, he tenido la oportunidad de diseñar espacios que no solo son funcionales y estéticos, sino que también reflejan la personalidad y los valores de quienes los habitan.

La fusión entre arquitectura y coaching ha dado lugar a Arq+Co, donde busco integrar ambas disciplinas para ayudar a las personas a diseñar sus propias vidas con la misma visión y cuidado con el que abordo un proyecto arquitectónico. Al igual que un plano, nuestras vidas requieren planificación, estructura y adaptabilidad.

Mi objetivo con Arq+Co es brindar herramientas para que las personas puedan construir una versión más auténtica de sí mismas. Desde mi perspectiva, el éxito no es solo profesional. Equilibrar lo personal con lo laboral ha sido un reto constante, pero también me ha permitido aprender que ambos mundos están profundamente conectados.

Hoy, más que nunca, veo mi trabajo como un vehículo para transformar, no solo ciudades, sino también vidas. Con Arq+Co, busco inspirar a las personas a diseñar su propio camino hacia el éxito y la felicidad.

Ofrezco reuniones virtuales y presenciales para adaptarme a tus necesidades.

¡Espero verte pronto!

¿Quieres saber más sobre cómo puedo ayudarte a transformar tu vida? No dudes en contactarme:

- Correo electrónico: [email protected]

- Teléfono: +5493498431540

- Instagram: @pedroagullo10

@espacio.arq.co