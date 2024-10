Wanda Nara en la noche del miércoles tuvo el regresó de su gran amigo Damián Betular al programa de Bake Off Famosos. Juntos buscaron darles un poco de humor a todos mientras los participantes realizaban su trabajo. Pero la broma que planearon no terminó sucediendo como ambos esperaban.

La broma de Wanda Nara en Bake Off que terminó con ella en el piso

La consigna que los participantes tenían que seguir en el programa de anoche era realizar tres cake pops o chupetines de torta como son conocidas en el país, todas iguales. Se les dio la posibilidad de que cada uno eligiera el gusto y la decoración que quería hacerle con relación a la festividad halloween, pero de igual manera se les presentaron dificultades en el proceso a varios de los participantes.

Mientras todos estaban cocinando a Wanda Nara se le ocurrió realizarle una broma a Damián de Santo, a quien vio completamente concentrado en lo que estaba realizando. Por supuesto que al ver las intenciones de la conductora, Damián Betular decidió que sería el cómplice número uno de esta secuencia.

Ambos cruzaron miradas y se agacharon para acercarse sigilosamente, al estar cerca del actor vio que era su momento, por lo que dio un grito muy fuerte que terminó haciéndolo saltar y que se le escapara un exabrupto. En ese preciso momento Wanda Nara se tropezó y terminó en el piso ante la mirada de todos los participantes.

Damián Betular también intentó hacer lo mismo con Damián de Santo por el otro lado de la mesa, pero nadie le prestó atención ya que todas las miradas estaban en la conductora que tratando de entender que le había sucedido “¿Se cayó? ¿Qué pasó?”, soltó el pastelero que no vio que sucedía por planear su parte de la broma.

A pesar de que la broma fue hacia él, Damián de Santo fue uno de los primeros en asistir a Wanda Nara, que poco a poco logró levantarse. Todo terminó entre risas de los presentes. “Yo la levanto, yo la levanto”, expresó el actor mientras sostenía a la conductora y Damián Betular levantaba las cosas que ella había tirado en el momento de su caída.

“Nunca hay un límite”, repitió dos veces el pastelero mientras dejaba lo que había levantado sobre la mesa de trabajo de Damián de Santo,.“No no no, es sin límites”, le contestó este para después seguir cocinando mientras Damián Betular se retiraba de escena con una Wanda Nara que no podía dejar de reírse de su reciente caída.

