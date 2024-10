La relación entre Young Miko y Tini Stoessel dio a muchos de qué hablar. Ambas tuvieron varios intercambios en redes sociales, donde se jactaban de tener una muy buena amistad. Sin embargo, los rumores comenzaron cuando la cantante argentina publicó una polémica imagen en sus historias de Instagram. En la misma, se la ve abrazada de una persona a la que no se le distingue el rostro. Ante esto, los usuarios en redes sociales comenzaron a detallar la foto y descubrieron que los tatuajes eran los de la puertorriqueña.

A partir de entonces, ambas artistas fueron relacionadas por los medios de comunicación y sus seguidores. Ninguna de las dos salió a confirmar ni contar la situación en la que están. A pesar de ello, los periodistas logran descubrir más detalles de cómo es su romance. En esta ocasión, Juan Etchegoyen reveló el comienzo del noviazgo y cómo se encuentran en la actualidad.

Revelaron detalles de cómo habría comenzado el romance de Tini Stoessel y Young Miko

Para Mitre, Juan Etchegoyen volvió a traer a tema la relación de Tini Stoessel con Young Miko. Mientras la puertorriqueña se encuentra de gira, la argentina sigue apareciendo en presentaciones de sus más cercanos. Si bien no están físicamente juntas, las interacciones en redes sociales continúan, al igual que el cariño mutuo. “Muchos hablan de amistad, pero yo puedo decirte hoy que el romance existe, data de hace varios meses y vienen saliendo desde hace mucho tiempo. Es más, después de la relación de Tini con Rodrigo, ella se metió en una nueva relación formal con su colega”, aseguró el periodista.

De esta manera, concretó: “Me dieron datos del cumpleaños de Tini en marzo, cuando se la veía a los besos y abrazos con Young. Desde ese momento que tengo data precisa, y he decidido resguardarla porque en aquel momento Tini había hecho pública su situación íntima mental. Otro día te voy a contar los coletazos que ha traído esta relación para Tini". La noticia emocionó a los seguidores de ambas cantantes, y a aquellos que se sienten enamorados con el romance.

Finalmente, Etchegoyen se refirió a cómo se encuentra Tini Stoessel y confirmó que está en el momento más feliz de su vida, gracias a la música y a su nueva novia. "A mí me dicen que está muy enamorada de Young y que tienen muchos proyectos juntas. Alguien de su entorno me dijo: ‘Nunca amó como está amando ahora’. Así que si esto es cierto, me alegro mucho, celebro que Tini haga su vida y no le dé importancia a lo que pueda decir la gente”, concluyó.

La relación entre Young Miko y Tini Stoessel sigue siendo un rumor, ya que ninguna de las dos confirmó nada. Sin embargo, para muchos fanáticos, es algo concreto e imposible de ignorar. El romance está en el aire, y logró atrapar a dos cantantes que comparten una misma pasión.

A.E