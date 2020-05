Functional en casa: tu rutina del día en 30 minutos

Hoy en CARAS Fitness, de la mano de Sport Club, te traemos una clase de Functional para que le pongas toda la onda a tu fin de semana en el living de tu casa. Este domingo te proponemos seguir esta rutina de 30 minutos focalizada en darle movilidad al cuerpo, quemar calorías y con el tiempo lograr los resultados esperados.

Seguí atentamente las indicaciones de Angel Oliveros, profesor de Sport Functional; este tipo de entrenamientos es ideal para quemar la grasa corporal y no necestás más que tus ganas para empezar. No olvides tu botella de agua y una colchoneta o mat (también podés usar alfombra, frasada o toalla en caso de no contar con el elemento deportivo).

A continuación el detalle de la clase:

- Entrada en calor

- Entrenamiento: 8 vueltas de...

5 Burpees

10 Goblet Squat

15 Sit Ups

20 Lunges

- Elongación

¡Contános cómo te fue en las redes sociales!.