Academia Andrea del Valle Lemos: Un Encuentro Mágico en Villa de Merlo

CREDITO CARAS

Andrea, organizar un evento en un lugar tan especial como Villa de Merlo, alejado de grandes ciudades como Buenos Aires o Córdoba, debió ser un desafío. ¿Qué significó para vos reunir a más de 250 profesionales allí?

Reunir a más de 250 profesionales en un lugar tan mágico y alejado como Villa de Merlo fue una apuesta ambiciosa, pero sabíamos que ofrecerles una experiencia inolvidable valdría la pena. Queríamos que cada participante se sumergiera en un ambiente único, donde la belleza del paisaje se fusionara con el aprendizaje profesional. No fue sencillo coordinar todos los aspectos, desde la logística hasta las capacitaciones y la parte técnica, pero el resultado superó todas nuestras expectativas. Fue muy especial ver a tantas personas que vinieron incluso acompañadas de sus familiares, de diferentes partes del país e incluso desde el exterior, para compartir estas jornadas con nosotros.

¿Qué buscaban lograr con estas jornadas de capacitación?

Nuestro principal objetivo era que las profesionales vivieran una experiencia completa e inolvidable. Queríamos que no solo se llevaran conocimientos teóricos y prácticos, sino también que pudieran compartir con colegas, establecer conexiones y vivir una experiencia única en un entorno diferente. Sabemos que la formación online es muy efectiva, pero el componente presencial, con prácticas reales, les dio a las asistentes la oportunidad de afianzar lo aprendido y llevarlo a otro nivel. Además, queríamos generar un ambiente de comunidad, donde todas se sintieran apoyadas y motivadas a seguir creciendo, siendo uno de nuestros lemas distintivos.

Las jornadas incluyeron tanto capacitaciones teóricas como prácticas sobre pacientes reales. ¿Qué fue lo más destacado de este enfoque práctico y cómo impactó en las asistentes?

Lo más destacado fue la posibilidad de aplicar los conocimientos en pacientes reales. Esto les permitió a las asistentes ganar seguridad y confianza en sus habilidades. La práctica de extracciones fue de gran impacto, porque muchas ya tenían una base teórica sólida al haber estudiado con nosotros, pero el hecho de hacerlo en vivo, con supervisión profesional, les dio otra perspectiva y consolidó su aprendizaje.

Sabemos que tu academia se destaca por su enseñanza online. ¿Cómo fue la experiencia de trasladar ese aprendizaje al entorno presencial en Villa de Merlo?

La experiencia fue muy emocionante. Nuestras alumnas ya venían con una base sólida por las capacitaciones online, pero verlas llevar ese conocimiento al entorno presencial fue realmente increíble. La posibilidad de interactuar directamente con pacientes, recibir feedback en vivo y compartir con sus colegas hizo que su aprendizaje se profundizara aún más. Además, muchas de ellas solo se conocían a través de las pantallas, por lo que el encuentro presencial fue un momento muy emotivo.

¿Cómo fue ver a tus alumnas de cursos online reunidas en un entorno presencial y compartiendo experiencias cara a cara?

Fue uno de los momentos más emotivos para mí. Muchas de ellas se conocían solo a través de clases online, pero al estar juntas en un espacio presencial, la conexión fue inmediata. Verlas compartir experiencias, ayudarse entre sí y aprender de manera colaborativa me llenó de orgullo. El ambiente que se creó fue muy cálido y creo que esa energía positiva fue una parte fundamental del éxito de las jornadas.

La cena de gala temática fue uno de los momentos más especiales del evento. ¿Qué nos podés contar sobre esa noche y la conexión que se generó entre las asistentes?

La cena de gala fue un momento maravilloso. Desde el comienzo, con la música en vivo del saxofonista, hasta los disfraces creativos y los juegos, todo fluyó de una manera increíble. Las asistentes participaron con mucho entusiasmo, desde la búsqueda del tesoro hasta los disfraces relacionados con el skincare. Hubo risas, momentos emotivos y hasta lágrimas con las interpretaciones musicales de las cantantes locales Sol Luna y Belén Ranni. Fue una noche donde no solo celebramos el aprendizaje, sino también la unión y el compañerismo que se generó durante el evento. Fue un espacio para relajarse, disfrutar y fortalecer aún más los lazos entre las asistentes.

La elección del lugar también fue clave para el éxito del evento. ¿Por qué decidieron llevarlo a cabo en Villa de Merlo y cómo influyó el espacio en la experiencia de las asistentes?

Elegimos el Hotel Flamingo por su hermoso salón con escenario, que resultó ser el espacio ideal para nuestras capacitaciones. En menos de un mes, ya habíamos agotado todas sus plazas, lo que nos llevó a alquilar también el Hotel Sol y Luna para garantizar que todas las asistentes estuvieran cómodamente alojadas. El evento fue un éxito total, y gran parte de ese logro se debe al excelente trabajo en equipo con el Grupo Clima. Todo el plantel, desde mucamas, mozos hasta conserjes, fue excepcional. Quiero destacar especialmente a Adrián Salgado, quien lidera el grupo y nos acompañó en todo el proceso, junto a su asistente Diego Bartolini, que estuvo a cargo de la organización en ambos hoteles. Trabajar con ellos fue una experiencia maravillosa que contribuyó en gran medida a que todo saliera perfecto.

Tuviste un equipo grande detrás del evento, incluyendo más de 12 personas del staff, además del equipo técnico, audiovisual, de catering y entretenimiento. ¿Cómo fue la coordinación para que todo saliera tan bien?

La coordinación fue fundamental, y Anabella jugó un rol clave, encargándose de cada detalle organizativo para que todo fluyera de la mejor manera. Contar con un equipo tan comprometido hizo toda la diferencia. Desde nuestro staff de la academia, hasta el equipo técnico que se encargó de las transmisiones en vivo, el trabajo audiovisual de Fabián Tejero con la fotografía y video, y el impecable servicio de Juan Barroso y su equipo, que estuvieron en cada detalle desde el inicio de las jornadas hasta el final, brindando un excelente servicio de lunch y bebidas. Estoy inmensamente agradecida con mi equipo, a quienes llamo “mi familia”. Ellos lo dieron todo, y sin ellos esto no habría sido posible. Cada uno puso su mayor esfuerzo y amor para asegurarse de que todo saliera perfecto. La planificación previa y el trabajo en equipo durante las jornadas fueron clave para que las asistentes se sintieran tan bien atendidas y cómodas en todo momento.

¿Qué diferencia a este evento de otros encuentros de capacitación en estética en Argentina?

Lo que realmente nos diferencia es que no solo buscamos enseñar, sino crear una experiencia integral. Las asistentes no solo se llevan conocimientos, sino que viven una experiencia completa en un entorno como Villa de Merlo, que invita a la desconexión y al enfoque total en el aprendizaje. Además, la posibilidad de practicar en vivo sobre pacientes reales es algo que no todos los eventos ofrecen. Desde la calidad de las capacitaciones hasta la atención en los detalles, como la comida saludable y las actividades recreativas, todo fue pensado para que fuera una experiencia única. Cada detalle fue diseñado para que se sientan cómodas, aprendan y, al mismo tiempo, disfruten. Creo que logramos crear un equilibrio entre lo académico y lo vivencial, y eso es lo que lo hace diferente.

Sos una referente en la estética facial y tenés una historia de superación inspiradora. ¿Qué significa para vos haber llegado a este punto, organizando eventos tan grandes como este?

Significa mucho para mí. Después de todo lo que viví a nivel personal, encontrar en la estética una forma de reinventarme y poder transmitir mis conocimientos a tantas personas es un logro enorme. Organizar un evento como este, con tanta participación y compromiso de las asistentes, me llena de orgullo. Es la confirmación de que cuando haces las cosas con pasión y dedicación, los resultados llegan. Poder organizar eventos de este calibre, donde más de 300 asistentes entre profesionales y familiares se juntan para compartir y aprender, es un sueño hecho realidad. Ver cómo mi academia ha crecido y saber que estamos haciendo una diferencia en la vida de tantas mujeres me llena de orgullo y motivación para seguir adelante.

Trabajás con un enfoque en la salud integral y en la neurocosmética. ¿Cómo se reflejaron estos principios en las capacitaciones y actividades del evento?

Estos principios están en el corazón de todo lo que hacemos. Durante las jornadas, no solo enseñamos técnicas, sino que tratamos de transmitir una visión más integrativa del cuidado de la piel. Queremos que las profesionales entiendan que la estética va más allá de lo superficial y que tiene un impacto profundo en la salud y el bienestar. Las capacitaciones estuvieron enfocadas en mostrar cómo aplicar estos conceptos en la práctica diaria y cómo el enfoque integral puede mejorar los resultados que logran con sus pacientes.

El próximo año ya estás planeando un evento aún más grande. ¿Qué podemos esperar de esa próxima edición?

Estamos muy entusiasmados con la próxima edición. Si bien aún no tenemos definida la sede, el año que viene vamos a superar la propuesta con nuevas capacitaciones y experiencias aún más enriquecedoras. Queremos seguir brindando a nuestras alumnas y a otras profesionales de la estética una experiencia única que las inspire a seguir aprendiendo y creciendo.

