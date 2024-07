CREDITO CARAS

Silvia Susana Mancera, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

La empresa surgió de manera espontánea durante la pandemia. Comenzó como un proyecto en conjunto con una socia mía, me entusiasmó tanto la idea que renuncié a mi trabajo, pero al pasar los días quién iba a comenzar este proyecto conmigo no apareció.

Recurrí a negociar con mi ahora ex jefe, él me ayudó con sus sabias palabras, recuerdo con claridad que me dijo: “está bueno jugar de local” y “las máquinas vendrán solas”, y entonces ahí me regaló una máquina vieja y me abasteció de trabajo. Cuando llegó la pandemia, el acuerdo con él se cayó debido al aislamiento.

Empecé a confeccionar barbijos para generar ingresos, luego de a poco comencé a diseñar y fabricar algunos tops y leggins, a las personas les encantaban. De esa manera surgió Actitud.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen al público?

Actitud brinda indumentaria deportiva que conecta el deporte, la salud y la tranquilidad en prendas únicas para las distintas actividades del día a día.

¿Cómo proyectas a Actitud en el mediano plazo?

Nos proyectamos en crecimiento, con locales de venta al público en distintos puntos y ser distinguidos entre la competencia de la vestimenta de diversos deportes.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nos destacamos por la calidad de nuestras telas y las costuras reforzadas que otorgan un mayor confort y seguridad en nuestras prendas, la versatilidad de nuestros básicos, la creatividad de nuestros diseños y la confianza generada con los clientes que siempre vuelven a elegirnos.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si volviera a comenzar generaría vínculos directos sin intermediarios con los clientes, para poder brindarles una atención personalizada.

Datos de contacto:

Instagram: @Actituddeportivo

TikTok: @Actituddeportiva

Facebook: Actitud Indumentaria Deportiva

Celular: +54 9 11 3577-5356